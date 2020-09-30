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即市新聞

30/09/2020 16:58

《本港經濟》８月零售貨值連跌１９個月，跌幅收窄至１３﹒１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，本港零售銷貨價值連跌１９個月，今年８月
臨時估計為２５６億元，較去年同月下跌１３﹒１％，跌幅比７月修訂後的２３﹒１％收窄，並
勝市場預期跌１７﹒５％。扣除其間價格變動後，８月零售總銷貨數量的臨時估計按年跌
１３﹒４％，跌幅亦比７月修訂後跌２３﹒８％及市場預估跌１５﹒９％為佳。
　　今年首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌３０﹒２％，而總銷貨數量則跌
３１﹒６％。

＊珠寶首飾、鐘表及名貴禮物大跌近３８％＊

　　今年８月份，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值按年下跌１５﹒７％。其次為百貨公司貨品
（銷貨價值下跌９﹒２％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（下跌３７﹒８％）；服裝（下跌
２９﹒６％）；藥物及化妝品（下跌３９﹒８％）。
　　另一方面，同月超級市場貨品的銷貨價值按年上升１０﹒８％。其次為電器及其他未分類耐
用消費品（銷貨價值上升１０﹒１％）；其他未分類消費品以及傢具及固定裝置（上升５﹒９％
）；汽車及汽車零件（上升４﹒２％）；以及傢具及固定裝置（上升８％）。

＊跌幅收窄因基數低所致＊

　　政府發言人表示，在本地第三波疫情下，８月零售銷售表現仍然疲弱。儘管按年跌幅明顯收
窄，但主要是由十分低的比較基數所致。展望未來，發言人進一步指出，由於經濟狀況繼續受壓
，而訪港旅遊業短期內不大可能迅速復蘇，零售業的經營環境將仍然困難。然而，若近期本地疫
情趨穩的勢頭持續，本地消費氣氛或會進一步改善。（ｈｙ）

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