《小傳日記》內房科技齊齊撐，魚缸季結再反彈！

《小傳日記》噚晚美股造好，「孖屐」關注花旗國大選辯論，雖然亞洲「孖屐」榮辱互見，

但香江魚缸今朝高開報２３５４８點升２７３點，之後更越升越高，先係神州公布９月製造業

ＰＭＩ升至５１﹒５勝預期，加上花旗國總統大選首場電視辯論展開，魚缸一度攀升超過５００

點高見２３７８０點。但之後唔少分析話侵侵首場電視辯論表現極差，美股期貨於亞洲時段轉跌

日開始放長假，唔少資金都減倉，令魚缸升幅亦收窄，十天線（約２３６９６點）得而復失。

個別魚毛方面，有媒體報道話阿爺討論緊係咪應該出手救恆大（０３３３３），內房佬板塊

當然聞訊跳起，以及科技佬同本地地產佬都有表現，最終魚缸全日收報２３４５９點，升１８３

點或升０﹒７９％，主板成交９８２﹒９９億元。國企指數報９３９７點，升１１５點或升逾１

巴仙。恆生科技指數報７０８７點，升１１０點或升近２巴仙。

Ａ場方面，上證綜合指數收報３２１８點，跌６點或跌０﹒２０％。深證成份指數報

１２９０７點，升６點或升０﹒０５％，總成交５３９９﹒８６億元人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）同搜狗達成最終私有化協議，預計交易將在今年第四

季完成，其後搜狗將成為集團間接全資子公司，ＱＱ升逾１巴仙，報５１１﹒５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）軟唔夠１巴仙，報７５﹒９銀；大笨象（００００５）跌近１巴仙，報２９﹒８

銀；神州移動（００９４１）升１巴仙，報４９﹒４５銀；生發發（００３８８）升近１巴仙，

報３６１﹒８銀。



＊科指股造好網易仍跌倒，組件出口增光伏齊上伸＊



科技股今日表現唔錯，多得阿里（０９９８８）帶動整個板塊氣氛，阿里搞投資者日，

ＣＦＯ預計阿里雲２０２１年財政年度可扭虧為盈，而智能物流網絡菜鳥也有望在本財年達成正

經營現金流，全日飛高近４巴仙，，報２７５﹒６銀；ＡＴＭＸ中嘅美團（０３６９０）炒高３

巴仙，報２４１﹒８銀；小米（０１８１０）起哄２巴仙，報２０﹒４５銀。不過京東集團

（０９６１８）要潛水半巴仙，報２９３﹒８銀。國家新聞出版廣電總局批出９月的第三批國產

遊戲版號，一共有６６款遊戲獲准商業化，為年內數量最多的一次，網易（０９９９９）手遊

《戰爭怒吼》都有份，不過網易逆市潛水近４巴仙，報１３７﹒９銀。

據神州ｍｅｄｉａ引述海關數據指，上個月光伏組件及電池出口總金額增長７﹒３巴仙至

１６﹒６１億人仔，機構估算組件出口量同比增長１６巴仙，連續兩月保持同比雙位數增長。券

商都睇好全年出口同比基本穩健，海外疫情對光伏外需整體衝擊有限，且唔會改變海外裝機增長

趨勢。光伏能源佬都零舍精神，福萊特玻璃（０６８６５起哄逾一成，報 ２０﹒５５銀；信義

光能（００９６８））跳高逾７巴仙，報１２﹒２８銀；陽光能源（００７５７）彈起逾一成三

，報０﹒１３７元；協鑫新能源（００４５１）飛高逾８巴仙，報０﹒１１９銀。不過中廣核新

能源（０１８１１）就慘豬啦，母企宣布終止私有化，股價即時大地震，插低逾２６巴仙，報

０﹒９８銀。



＊本地再確診磚頭悶到，折讓發新股中聯＊



香江今日新增８宗確診新型冠狀病毒個案，不過長假期聽日開始，憧憬下消費復甦都好，收

市後公布全年業績嘅新世界（０００１７）彈高近２巴仙，報３７﹒５銀；恆新地

（０００１６）升近２巴仙，報９８﹒８銀；長實集團（０１１１３）走高唔夠半巴仙，報

４３７﹒７５銀；太古Ａ（０００１９）揚３格，報３７﹒２銀；領展房產基金（００８２３）

飆逾１巴仙，報６３銀；九龍倉置業（０１９９７）升近１巴仙，報３１﹒５銀。

中聯重科（０１１５７）公布，建議以每股５﹒８６３銀發行約１﹒９４億股Ｈ股，集資約

１１﹒３６億銀；每股作價較噚日收報７﹒０５銀折讓近１７巴仙。野村都話睇好集團今年下半

年發展，指本財年第三季的現金流明顯較去年同期有所改善，料本財年現金流將較去年同期為佳

，維持目標價９﹒８銀，重申「買入」評級。中聯重科（０１１５７）鏟高近６巴仙，報

７﹒４４銀。其他重型機械佬都唔輸蝕，三一國際（００６３１）起哄近４巴仙，報４﹒５５銀

；中國機械工程（０１８２９））抽高逾３巴仙，報１﹒５９銀；濰柴動力（０２３３８）飆近

４巴仙，報１５﹒５２銀。



＊恆大阿爺撐股價好璀燦，有專家睇好比亞迪上掃＊



傳國務院出手救恆大，加上恆大同戰略投資者簽補充協議，佢哋唔要求公司回購亦繼續持有

恆大地產權益，神州磚頭佬氣氛轉好，唔少都升翻哂！中國恆大（０３３３３）飆逾１９巴仙，

報１９﹒７銀；碧桂園（０２００７）起飛近３巴仙，報９﹒４８銀；華潤置地（０１１０９）

跳高近６巴仙，報３４﹒９銀，為表現最好藍戰士同國貨佬；旭輝控股（００８８４）彈起近３

巴仙，報５﹒７銀；世茂集團（００８１３）起哄近４巴仙，報３２銀。

呢期電動車相關板塊相當強勢，有神州專家話未來十五年汽車電動化將加速發展，預計

２０２５年新能源汽車銷量佔比在１５％至２５％之間；２０３０年銷量提升至佔３０巴仙至

４０巴仙；２０３５年銷量佔比５０巴仙至６０巴仙，電動車相關佬自然炒起。比亞迪

（０１２１１）炒高１２巴仙，報１２１﹒４銀創新高；雅迪控股（０１５８５）抽高逾５巴仙

，報１１﹒３８銀；天能動力（００８１９）跌逾３巴仙，報１３﹒８８銀；福耀玻璃

（０３６０６）起飛逾４巴仙，報２８﹒４銀；贛鋒鋰業（０１７７２）跌唔夠１巴仙，報

３７﹒７５銀。中秋節快樂，請請！



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