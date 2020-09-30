《真知灼見－溫灼培》金價跌是調整還是轉勢？

《真知灼見》近期金價的下跌打擊了不少投資者對繼續持有黃金的信念。這實在是可以理解

，首先，從不足兩星期，現貨金價就足足跌去１００美元的面值，對於膽量及實力小一點的投資

者而言實在是不容易承受。其次，今次金價的下跌，剛巧又遇上環球股市的同步回落。這使不少

投資者更難於理解和接受。因為在不少投資者心中，黃金是具有避險功能。他們難於理解為何當

股市跌黃金竟又同時出現下跌，而非出現他們所預期的上升情況。正是基於這個「不理解」，使

投資者對近周金價的下跌更感恐懼。尤其是，相信不少投資者也曾經歷過上次金融海嘯。當年，

金價同樣大幅攀升，並於２０１１年攀至１９２０美元的頂峰後突然彷似失去了一切動力。並到

２０１５年，金價基本上已跌返約１０５０美元位置，差不多把先前大部分升幅打回原形。正因

有了當年的經歷，使今次金價稍出現回落，大家怎能不擔心！



對於今次金價的調整，筆者相信只是純粹過去升幅過大過急後的正常調整。至於過去一直支

撐金價的因素，暫未見改變。所以筆者現階段是不會改變對看好金價前景的大方向。在進一步分

析金價之前，想先與大家釐清甚麼是黃金的資金避難所角色。黃金是不會因為股市跌而發揮其資

金避難所角色。相反，只有當大家對鈔票不信任，尤其是對全球最主要貨幣美元不信任，黃金才

能發揮其避險功能。所以上周環球股市下跌，金價同時跌，這是絕對可以發生的事情。因為兩者

根本不存在關係。



筆者看好黃金，是因為筆者感覺到美元的領導地位正被動搖。正受到歐元及人民幣對其帶來

的挑戰及蠶食。只要這因素不變，相信黃金的上升趨勢也不會有變。不過，歐元及人民幣對美元

的蠶食需時，是漫長，會逐步進行。這解釋當金價升幅過大時，是有機會出現調整的原因。料金

價重上２０００美元之上只屬時間問題。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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