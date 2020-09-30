《宏策俊見－陳俊業》從滙控股價走弱，淺談對銀行業看法

《宏策俊見》最近筆者受邀參與一個網上直播節目，其中主持人問到：「你怎看在零息環境

下的銀行股？」我當時直接就回答了我們長期不看好銀行股，而所管理的投資組合也是長期低配

金融板塊及銀行股。順帶一提，其實當時剛好出現了？控股價錄得大幅下跌。說實在，我們的確

很早已不喜歡銀行股。

我對主持人說：「我們不看好銀行股有３個主要原因，而你剛才提到的零息環境，正正就是

第一個因素。」我接著解釋，銀行一般營運多個業務，而其中一個最傳統的業務就是存貸業務。

存貸業務就是銀行利用較低的存款利息吸引存款，然後以較高利息把資金借出予個人或企業等，

中間的利率差價就是利潤部分，這部分也稱為淨息差（ＮＩＭ），這個ＮＩＭ愈大，銀行的套利

空間也愈大。



＊低利率環境打壓銀行存貸業務＊



那麼零息或低息環境與之有何關係呢？當然有，關係是當以往息口愈高時，銀行的利率定價

能力愈強，而現在市場利率降至貼近零水平，銀行的利率定價空間就自然低了。舉一個例子，若

以往貸款利率可高達１０厘時，說不定給予５厘的存款利息已經對銀行存款者來說很吸引，套利

空間自然有５厘；相反，以目前香港的無抵押私人貸款計，實際年利率有可能低至２厘左右（還

需視乎各項條款），即使存款利率為零，銀行的存貸套利空間也可能只有２厘左右水平。此外，

在資金泛濫的背景下，銀行還需進一步放貸予更低信用評級的人士或企業，變相整體資產質素也

可能因而降低。因此，出現零息或低息的環境，將會打壓傳統的銀行存貸業務。

而在２００８年金融海嘯後，美國聯儲局接連宣布推出了３次量化寬鬆（ＱＥ）措施，並一

度下調政策利率至０％－０﹒２５％，開啟了長時期的低利率環境。由於存貸業務受到影響，當

時不少銀行被逼進行業務改革轉型，結果就是擴大佣金及收費方面的業務，以減低對存貸業務的

依賴。事實上，在過去１０多年，私人及個人財富業務的發展非當快速，同時也為銀行業帶來另

一個盈利增長點。



＊金融科技發展，降低銀行佣金定價能力＊



可惜好境不常，很快我們便看到了佣金及收費方面業務的問題，這也是我們不看好銀行股的

第二個原因，這就是金融科技進步對銀行業的影響。我們能了解到，在金融科技的發展進程中，

市民透過使用網上或手機的方式愈來愈普及，他們可以為自身一手包辦銀行服務與理財需要，而

不像以往必須通個客戶經理或多重中介服務，而使用自助理財的好處是可以提升其私隱度以及自

主性，同時在某程度上也能降低了過程中所花費的時間，因此自助理財服務在市場上愈來愈受歡

迎。

這種因金融科技進步而帶動的自助理財趨勢，將成為銀行佣金及收費業務的痛點，因為這趨

勢將使傳統銀行的服務收費及佣金業務的訂價能力降低。原因之一是隨著金融科技進步，市場上

出現愈來愈多一些只專注提供網上平台的理財或證券服務公司，這可能是虛擬銀行，而這類公司

的最大的優勢是低成本，它們基本只需編寫一些程式以建立網上平台，然後申請牌照，幾乎已可

讓客戶開戶並營運，而更重要的是，相比傳統銀行，這些公司不須大量開設分行或實體辦公地點

，同時也不用僱用大量的前線員工，因此其營運成本將能大幅降低，就佣金收費作出更為競爭性

的定價，結果就是逼使那些營運成本較高的傳統銀行必須調低收費訂價，以招徠客戶。

舉另一個例子，約２０年前，客戶網上自助下單買賣股票並不是十分普及，當時仍有很多人

需要透過致電給經紀下單，加上選擇不多，經紀佣金的市場訂價也可以較高，例如一般銀行或券

商的經紀佣金訂價有機會介乎每單交易０﹒２５％至０﹒５％不等，一買一賣就是０﹒５％至１

％，當然交易也不會太頻繁。

但時至今天，隨著市場上提供網上自助證券交易操作的券商多的是，佣金收費訂價變得極具

競爭性，部分公司的經紀佣金或能低至只須０％至０﹒１％（還需視乎隱藏收費或其他類型收費

）。因此，在受到這類低成本券商或虛銀的影響下，傳統銀行的經紀服務佣金訂價能力必然受到

打擊，從而為其服務收費及佣金業務帶來負面影響。



＊監管對銀行營運帶來負面影響＊



此外，我們認為銀行業監管的收緊趨勢是利淡銀行業前景的第３個因素。我們了解到在

２００８年金融海嘯後，以美國為主的監管機構均持續地收緊了對銀行業的監管，其中包括了在

反洗黑錢及制裁方面，因此部分國際性銀行可能須要面臨巨額罰款。而除此之外，在更嚴格的監

管下，銀行的業務發展也會較以往的困難，因為銀行需要對客戶進行更嚴格的盡職審查，銀行將

因而流失不少客戶。而且銀行將需花費更多支出在盡職審查、合規等部門之上，從而影響了銀行

的整體盈利能力。

綜合以上所述，我們認為低利率環境、金融科技進步以及面對愈趨嚴格的銀行業監管，均為

打壓銀行業盈利前景的重要因素，縱使今年環球銀行業的股價下跌了不少，但仍然相對不看好銀

行板塊，我們或情願挑選盈利增長前景較為理想的金融科技企業。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

