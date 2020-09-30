美國大選辯論美期波動，港股升１８３點收２３４５９十天線得復失

《經濟通通訊社３０日專訊》市場關注美國總統大選辯論，隔晚美股三大指數輕微收跌，港

股開市前公布的中國９月製造業ＰＭＩ則升至５１﹒５勝預期。恆指高開２７３點報２３５４８

點，美國大選首場電視辯論展開，重磅股、科技、中港地產板塊均造好，恆指升幅最多擴大至

５０５點報２３７８０點。不過，辯論中兩名總統參選人發生多次疊聲情況，有分析指特朗普首

場電視辯論表現極差，美股三大指數在香港時間早上１０時半左右開始急跌，午後跌幅雖有所放

緩，但仍拖累恆指升幅一度收窄至９２點。其後三大指數期貨跌幅收窄，港股跟隨拗腰，收升

１８３點或０﹒７９％，報２３４５９點。港股明日起一連四日假期，今日主板成交仍有增無減

，多１４﹒４６％，錄９８２﹒９９億元。

國指收報９３９７點，升１１５點或１﹒２５％。科指收報７０８７點，升１１０點或

１﹒５８％。

重磅股方面，港交所（００３８８）總裁李小加提早退任，明年起半年轉任董事會高級顧問

，港交所微升０﹒７８％，報３６１﹒８元；中移動（００９４１）升１﹒０２％，報

４９﹒４５元；建行（００９３９）升０﹒２％，報５﹒０２元；友邦（０１２９９）跌

０﹒３３％，報７５﹒９元；匯控（００００５）跌０﹒６７％，報２９﹒８元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３２１８點，跌６點或０﹒２％；深證成指收報１２９０

７點，升６點或０﹒０５％，總成交５３９９﹒８６億人幣，微跌不足１％。



＊阿里巴巴料阿里雲下財年虧轉盈，收升３﹒８％＊



科指股跑出，騰訊（００７００）與搜狗達成最終私有化協議，預計交易將在今年第四季完

成，其後搜狗將成為集團間接全資子公司，騰訊升１﹒１９％，報５１１﹒５元。阿里巴巴

（０９９８８）預期阿里雲將在２０２１財年扭虧為盈，阿里走高３﹒８４％，報２７５﹒６元

。平安好醫生（０１８３３）折讓８﹒５％配股，籌逾７８﹒２４億元發展業務，收挫７﹒５％

，報９９﹒２５元。９月第三批國產遊戲版號出爐。國家新聞出版署顯示，共６６款遊戲獲得遊

戲版號，是今年以來國產遊戲版號下發數量最多的一次，遊戲股仍跑輸，網易（０９９９９）跌

３﹒９％，報１３７﹒９元；心動公司（０２４００）軟０﹒１３％，報３９元。

內媒報道，中國汽車技術研究中心副總經理表示，未來１５年汽車電動化將加速發展，預計

２０３５年新能源汽車銷量佔比可達六成，純電動佔比達９０％以上。比亞迪（０１２１１）漲

１２﹒２％，報１２１﹒４元；吉利（００１７５）升１﹒８５％，報１５﹒４元；華晨中國

（０１１１４）揚２﹒８３％，報７﹒２７元；長汽（０２３３３）走高４﹒２４％，報

９﹒８３元；廣汽（０２２３８）升０﹒９４％，報６﹒４５元。

內媒引述海關數據指，８月光伏組件及電池出口總金額增長７﹒３％，機構估算組件出口量

按年升１６％，連續兩月保持了按年雙位數增長。光伏股造好，陽光能源（００７５７）抽高

１３﹒２２％，報０﹒１３７元；協鑫新能源（００４５１）揚８﹒１８％，報０﹒１１９元；

福萊特玻璃（０６８６５）漲１０﹒２５％，報２０﹒５５元；信義光能（００９６８）走高

７﹒３４％，報１２﹒２８元；保利協鑫能源（０３８００）升３﹒１７％，報０﹒３２５元。



＊恆大傳獲國家打救飆１９％，新世界績前造好揚近２％＊



恆大（０３３３３）被外界質疑債務重壓，昨日董事長許家印親自出面，和集團的戰略投資

者簽訂補充協議，他們同意不要求進行回購並繼續持有權益，以示力挺。另外，有傳國務院副總

理劉鶴在國務院金融穩定發展委員會討論了恆大的問題，消息指監管部門正在考慮如何限制恆大

風險，例如引入國有企業持股，集團股價反彈，急升１９﹒３９％，報１９﹒７元。持有恆大逾

６﹒５％股權的華置（００１２７）亦升８﹒４６％，報４﹒２３元，華置亦為恆大旗下物管公

司恆大物業ＩＰＯ的戰略投資者。其他內房方面，中海外（００６８８）升１﹒３６％，報

１９﹒４元；碧桂園（０２００７）揚２﹒８２％，報９﹒４８元；潤地（０１１０９）走高

５﹒９２％，報３４﹒９元，為本日表現最佳藍籌。

差餉物業估價署公布，８月住宅樓價指數報按月跌１﹒０７％，連跌兩個月，按年亦跌近

２％，令年初至今樓價累積升幅縮窄至０﹒３７％。本地地產股仍有支持，恆地（０００１２）

揚２﹒５１％，報２８﹒５５元；新地（０００１６）升１﹒５９％，報９８﹒８元；長實

（０１１１３）升０﹒２７％，報３７﹒７５元。新世界（０００１７）收市後公布全年業績，

升１﹒７６％，報３７﹒５元，旗下大圍站項目第一期已獲批預售，共涉７８３伙，料短期內開

價。



＊明源雲中期純利大增逾２７％，收升３﹒６％＊



半新股方面，華住集團（０１１７９）遭博力達思研究再狙擊，集團再發澄清公告，指該補

充報告沒有依據，包含許多錯誤、集團股價盤中曾破頂，收升１％，報３４４元。明源雲

（００９０９）截至本年６月底中期經調整淨利潤按年增長約１﹒４１倍；純利升２７﹒２７％

，走高３﹒５７％，報２９元。天任集團（０１４２９）上市翌日，午後突然飆升並觸發市調機

制，收盤升幅收窄至１％，報１﹒０１元。（ｎｓ）

