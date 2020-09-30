《樓市點評－汪敦敬》香港顛覆紐約成為世界上最富有的城市

《樓市點評》２０１８年美國媒體ＣＮＢＣ以標題「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｔｏｐｐｌｅｓ

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ ａｓ ｗｏｒｌｄ’ｓ ｒｉｃｈｅｓｔ ｃｉｔｙ（香港顛覆紐約成為世

界上最富有的城市）」內文是根據Ｗｅａｌｔｈ－Ｘ的《世界超財富報告》，所謂超財富是指超

高淨值，即是身家三千萬美元或以上的人士，報告中列舉了多項數字，看到中國及香港的超高淨

值的人數是急增的，其中全球３０個千萬富翁增長最快的城市當中，中國佔其中２６個，有關數

據已經是反映了「勢在中國」，而亞洲的超高淨值人數增長率是１９％，是北美增長率的兩倍，

正反映到國際大局也是「西去東來」！香港更有１萬多人是超高淨值人士，比紐約的８９００人

更多，東京只有６８００人只是排名第三。



香港彈丸之地乘著「西去東來」的大局及「勢在中國」的趨勢之下，得到如此富貴，而這個

２０１８年的報告是根據２０１７年的數據，在之後的兩年，有關財富更大躍升，所以這個數字

出現了之後「人怕有錢，豬怕肥！」一定有人認為香港會惹禍了，「西方國家一定搞你！」



果然，２０１９年中香港出現社會運動，無論西方國家是甚麼角色也好，都是一個樂意看到

香港亂局的支持者。在半年黑暴之後，香港人已經被悲情所籠罩，很多人認為香港從此光輝一去

不復返，我認為這是一個很錯的看法，香港在暴動之後，當然先要弄清楚我們是否受到嚴重傷害

，然後再看在衝擊後我們是否繼續能向前成為最富庶的地方，所以在這黑暗時期，我首先關注的

是香港的資金是否有流走？幸好，在不斷創新高的Ｍ３（泛指香港總資金量）看到香港是能繼續

前進的，仍然成為亂局之後的國際資金集中地，而且在新冠肺炎疫情之下更加重要。香港甚至在

受到特朗普針對制裁之後再進一步成功！



第二就是金融中心的地位是否能夠保存？在去年尾我曾撰文阿里巴巴（０９９８８）在香港

上市反映到金融中心的功能是絲毫無損，當然我們可能要多謝特朗普在中美貿易的角力裏面，反

而令香港不單只成為了美國中概股的第二上市市場，亦成為了最安全的金融中心，以數據推演，

在螞蟻集團上市之後，香港的ＩＰＯ金額有望超越去年，極大機會將躋身全球首選新股市場之列

，即是說香港人在２０１８年超越紐約成為最富有城市之後，今年亦將成為了最大的集資中心，

隨著增長此消彼長，香港是很可能在將來取代紐約，成為最大的股票市場。



而另一方面，香港的財富有沒有損失？除了資金之外，更加重要的是尤其住宅板塊的房地產

市場異常穩健，亦很驕傲地成為了最佳投資工具，更重要我們這城市的財富是安然地保存了，雖

然特朗普在較早前咀咒香港落地獄，顯然是「香港的葡萄是酸的」的現代西方版。



很多人在悲情之下忽略了香港不單只是在疫情下最富有的，西方國家的封殺更加令到香港成

為最佳的金融中心，西方國家在疫情期間，可以說是徹底令人失望，無論倫敦或者美國的金融中

心都反映到政治的霸凌，用政治去封殺貿易的對手，這最大的傷害不是中國，而是令全世界的投

資者對這些金融平台失去了信心。我們看似柔弱的林鄭特首的而且確是發揮到「弱的美麗」，將

香港也悄悄地成為一個最和平、安全及更可信的金融中心。



不過，我仍想說香港的而且確出現貧富懸殊，而貧富懸殊是部分香港人要負上責任，貧富懸

殊源於錯誤的民情，有瑕疵的財富分配制度，其中對房地產的誤解令到很多人在過去十年沒有及

時投資，當然，我的「龍市理論」的而且確有幸地掌握到有關的變化及定位，我將我的看法亦編

輯成為《龍市樓論》一書並已經出版向各位推薦，至於怎樣分配貧富懸殊，其實我覺得不難解，

請看下回分解。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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