《鍾之日記》９月愁雲籠罩，恒指挫６﹒８％

《鍾之日記》９月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場關注的美國總統大選首場辯論，７４歲的特朗普與７７歲的拜登在六大主題下引發無數

尖刻的互相攻擊火花，沒有任何一方能夠獨自完成一分鐘發言，就連主持人、７２歲的資深主播

華萊士，亦忍不住發火。傳媒形容，這次總統選舉辯論是史上最混亂，選民根本無法對他們的政

綱有更清晰的理解。而美國有線新聞網絡民調就顯示，六成受訪者認為拜登今仗勝特朗普。

香江魚缸今早高開２７３點，升幅最多擴大至５０５點報２３７８０點。不過午後升幅收窄

，恆指收升１８３點或０﹒７９％，報２３４５９點。全月累跌６﹒８％，第三季累跌４％。

港股明日起一連四日假期，主板成交仍有增無減，多１４﹒４６％，錄９８２﹒９９億元。

阿里巴巴（０９９８８）舉行投資日，首席財務官武衛預計，阿里雲經過１０年努力，將在

２０２１財年內扭虧為盈，而智能物流網絡菜鳥也有望在本財年達成正經營現金流。阿里巴巴股

價收市升３﹒８％，成交９６﹒７億元，為全日最活躍港股。



＊滬綜指全月跌５﹒２％，按季漲７﹒８％＊



９月中國官方製造業ＰＭＩ升至５１﹒５％，為六個月高位；非製造業ＰＭＩ錄５５﹒９％

創下近七年高位。與此同時，中小企業居多的財新製造業ＰＭＩ雖微降，但仍處於５３的高位擴

張區間，預示中國經濟三季度仍在延續修復，正向合理增長區間邁進。分析指，四季度市場供需

仍有上升空間，但企業效益恢復態勢是否穩定仍需要持續觀察，政策上將更重精準與行穩致遠。

祖國股市今早窄幅走高，惟午後權重金融股突然拉跌，滬綜指倒跌更一度逼近穿三千二，低

見３２０２﹒３４點，券商股尾盤跌幅收窄，助滬綜指在長假期前平穩過渡，全日跌０﹒２％報

３２１８﹒０５點，累計全月跌５﹒２３％，但總計第三季滬指高漲７﹒８％，連續兩季急升，

累計兩季升幅達到１７％，年初至今滬綜指升５﹒５％。

今日是國慶中秋八天長假前最後一個交易日，市場準備收爐，兩市全日成交５４００億元人

民幣，按日成交持平，保持於４個月來低位水平。



＊掌舵十載李小加退位，港交所節前靠穩＊



港交所（００３８８）昨日收市後公布，李小加意欲提早退任港交所行政總裁職務。在董事

會同意下，李小加將繼續擔任港交所行政總裁及董事會的當然成員直至２０２０年１２月３１日

。由２０２１年１月１日起，李小加將轉任為董事會高級顧問，為期６個月。

港交所將於委任戴志堅在出任代理集團行政總裁，有關委任於２０２１年１月１日生效。

李小加在出任行政總裁的１０年，落實了「滬港通」及「深港通」等與內地市場互聯互通的

機制、容許「同股不同權」新經濟企業和未有盈利生物科技公司（Ｂ股）上市、收購倫敦金屬交

易所（ＬＭＥ）、以至近期推動中概股回港進行二次上市等，都為港交所以至港股市場帶來不少

變革及成就，且港交所在去年再次登上全球ＩＰＯ集資額首位。

雖然去年港交所收購倫交所以失敗告終，但李小加的能力仍贏得外界不少掌聲。《信報》創

辦人林行止早前撰文，指李小加為「香港市長」不二人選；而金融服務界立法會議員張華峰接受

《經濟通》通訊社訪問時表示，李小加對內地政策有認識，亦與中國官員關係不錯，未來有可能

服務國家。

現年５９歲的李小加未來去向仍是未知之數，不過他提早退任的消息對港交所股價影響中性

，今日隨市收升０﹒８％，報３６１﹒８元。



＊投資者押注「大到不能倒」，恆大再飆兩成創月高＊



外界質疑債務重壓問題後，中國恆大（０３３３３）昨日（２９日）由董事長許家印親自出

面，和一眾恆大地產的戰略投資者簽訂補充協議，戰略投資者同意不要求進行回購並繼續持有恆

大地產權益，且在恆大地產的股權比例保持不變，力挺恆大。

此前一份疑似由恆大發出的報告提到，恆大須於明年１月３１日前償還戰略投資者１３００

億元人民幣本金，以及１３７億元人民幣分紅，倘此次重組未能如期完成，有關權益將變為負債

，資產負債率將大幅攀升至９０％以上，可導致公司現金流斷裂。但在戰略投資者歸邊後，投資

者對恆大信心增，恆大繼周一（２８日）飆近兩成，昨日稍回軟後今日再爆發１９﹒４％，報

１９﹒７元，不但收復失地，還創出月內新高。子公司恆大汽車（００７０８）今升２﹒６％，

恆騰網絡（００１３６）則無升跌。

恆大境內債繼續反彈，其中「１９恆大０１」、「１５恆大０３」價升４﹒９％及６﹒５％

，分別報９０元人民幣和９３﹒５５元人民幣，重返９字頭。

與其說投資者對恆大有信心，倒不如說恆大作為中國房企龍頭，已經「大到不能倒」，相信

中國政府不會坐視不理。據外電報道，國務院及國務院金融委在副總理劉鶴的主持下討論了恆大

的問題，但未決定是否干預恆大運作。

報道指出，會上提及，恆大對全國各地銀行、影子銀行和個人投資者欠下約６０００億元人

民幣的負債，同時向全球發債借入了２３８６億元人民幣，還有逾２００萬名購房者已向恆大的

新盤支付了首期，若恆大出現流動性危機，將對中國社會產生巨大影響。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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