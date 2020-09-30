《輪證高清－孫明哲》持倉過長假額外風險成本，如何部署減影響？

《輪證高清》恆指上周明顯回落，在上周短短的５個交易日（９日２１日至２５日）從

２４０００點以上水平下跌逾１２００點，跌至２３０００點附近，同時吸引資金積極吸納恆指

好倉產品，以上周的５個交易日計，合共有約５﹒８億元流入恆指認購證及牛證，而牛證就佔了

逾５億元，是上周最多資金流入的相關資產。長假期前夕投資者如要計劃部署恆指產品有甚麼較

合適的選擇呢？

首先，長假期持倉投資者第一樣會想到的自然是時間值損耗，這個假期連周末共有５日的時

間值損耗，對窩輪投資者而言是一個較大的持貨成本，特別是中短期證的時間值損耗更加明顯，

投資者如真的要部署窩輪宜留意年期相對較長的產品減低時間值損耗，但同時槓桿亦會較低，因

此窩輪未必是在這個時候的首選。

第二，雖然香港股市休市，但其他外圍市場仍會開市，累積幾天變動之後會加大港股假期後

出現裂口的風險，同時裂口幅度可能較平常大，直接會增加牛熊證的收回風險，因此投資者這段

時間部署牛熊證要特別留意產品的收回價，避免利用太貼價的產品作持貨部署。

衡量了以上兩個於長假期持倉的額外風險或成本之外，我們建議投資者可考慮以收回價較遠

的牛熊證作持倉過夜的部署，沒有額外的時間值損耗，又可以利用遠收回價特性降低收回風險。

投資者亦可利用換股比率２００００兌１的產品以降低面值，低面值產品的入場門欖較低，較容

易控制投資成本及風險，而且這類產品的槓桿明顯比中長期窩輪高，以收回價２２２５０點的恆

指牛５４６０６為例，收回價距離恆指有逾１０００點差距，槓桿有約２４倍，較３個月期以上

輕微價外認購證的１０倍槓桿高出超過一倍，是較合適的產品選擇。投資者如希望部甲收回價更

遠的產品，可留意恆指牛５９６８２，收回價２１７５０點，槓桿約１７倍。相反，如看淡恆指

可留意恆指熊５８０１６，收回價２４５００點，槓桿約１７倍。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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