《股林淘金－林家亨》紓困方案續傾談，市場憧憬快達成

《股林淘金》美國昨天（２９日）兩黨就新一輪的紓困方案繼續談判，民主黨新的財務方案

２﹒２萬億美元比以往２﹒５萬億美元略有下調，但仍與特朗普最初的１﹒６萬億美元解困方案

略有距離，雙方同意明天繼續談判，投資市場對達成協議感到樂觀。但前天美股道指已升了

４１０點，昨天回落了１３１點，納指下跌３２點。

今日（３０日）是港股第三季度結算，預計港股有溫和上升，恆指整體藍籌股表現會比昨天

好，但中秋節長假期內美股變化難以預料，且中國國慶假期長達一周，北水暫停，今天開市後適

宜吼高位減磅，假期後才再重新審視後向為佳！《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券

董事總經理 林家亨》



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