《投資智慧－鄧聲興》國債納入指數帶動資金流入，長遠有利人民幣

《投資智慧》繼中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數（ＢＢＧ）、摩根大通全球新興市

場多元化指數（ＧＢＩ ＥＭ）之後，９月２５日，富時羅素公司宣布中國國債將被納入富時世

界國債指數（ＷＧＢＩ）。而境外機構對中國債券市場的資金流入均較之前有較為明顯的增加。

綜合以往在債券和股票指數調整的經驗，預計指數的納入可能會同時帶來主動型資金對中國債市

的流入。估計富時羅素世界國債指數帶來被動型資金流入在１５００億至２０００億美元，加上

主動型資金將有望推動境外機構對國內國債的持倉比重，在明後年或倍增至２０％以上。



事實上，中國市場自２０１８年被列入ＷＧＢＩ指數觀察名單以來，中國監管機構已對債券

市場基礎設施進行了重大改進，以擴大國際投資者的進入管道，包括改善債券二級市場流動性，

改善外匯市場。與此同時，境外機構對中國債券市場增加需求，進一步反映環球投資者對內地債

市的參與程度提升。據中國央行的數據，２０１７年以來境外機構持有人民幣債券規模每年以近

４０％的速度成長。截至６月底達到創紀錄的３８３０億美元。



中國國債納入富時羅素世界國債指數，有利人民幣長遠走勢及人民幣國際化進程。因為中國

國債的高收益率對國際投資者構成較強的吸引力，目前大部分發達國家債券的收益率接近於零。

相比之下，中國基準１０年期國債收益率接近３﹒１％。舉例來說，對於大型的外資保險公司，

更為偏好投資於穩定回報的國家債券。長遠而言，中國國債可能被納入上述指數將進一步表明，

國際市場參與者將中國政府債券視為一種全球性儲備資產，隨著資金加快流入中國債市，可為人

民幣匯價帶來支持。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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