《拆局麒想－林嘉麒》致匯控的小股東，匯控你還好嗎？（下）

《拆局麒想》不到一周，匯控（００００５）有曙光。上周見過２７﹒５元，一度跌穿「世

紀供股價」，及後反彈驚人，高見３１﹒４元，反彈幅度有一成四，多得平保（０２３１８）出

手打救。不過要留意，過去一星期沽空有增無減，沽空股數大增至超過７７００萬股，按周大升

一倍。似乎平保增持，未能改變市場繼續睇淡的看法，反而追加沽壓。正當散戶紛紛喊撤退，大

股東平保出手增持股份，平均以每股２８﹒２８５９元，買入１０８０萬股匯控，涉資

３﹒０５５億元。交易完成後，平保持有匯控比例，由７﹒９５％升至８％，再次成為最大股東

，高於貝萊德的７﹒１４％。對上一次平保申報持股為２０１８年１１月，當時持有７﹒０１％

。外電引述平保發言人指，平保相信匯控暫停派息只是一個短期問題，一直在與匯控就未來恢復

派息的可能性進行積極磋商。同時對匯控的長期前景仍然充滿信心，匯控仍然符合集團青睞低估

值、高派息股票的投資標準。平保增持，某程度上是利好，起碼還未完全放棄，間接地令大家對

《不可靠實體清單》後果略紓緩。平保雖然不是國企，但作為資本市場投資老手，增持代表暫時

問題不大，所以事件可漸淡化。何況與市傳一樣，短期內中央未必會出手。



同樣，以股論價，以９月３０日的價格計算，匯控市帳率已跌至只有０﹒４３倍，一直作為

價值投資型的平保，出手是很正常。假如英國監管機構一旦放生，匯控便能夠恢復派息。過去多

年，匯控一直維持穩定派息，合共四次息，第一次至第三次中期息為１０美仙，末期息２１美仙

，即年息５１美仙，以３０元股價計，高達１３﹒２厘。當然，今時唔同往日。環球經濟情況，

美國持續低息環境，還要計及壞帳撥備等因素，匯控日後盈利及派息情況仍是未知數。不過，假

設派息斬半，息率或有６﹒６％。作為價值投資者，平保增持理據合理。



另一方面，如果匯控大規模重組的話，起死回生也說不定。匯控今年２月公布的轉型計劃中

，因疫情局部暫停，現時已重新啟動。在美國，已完成涉及８０家分行的網絡整合，並進一步關

閉其他地區的３１家分行。環球銀行及資本市場業務方面，已設立風險加權資產優化小組。儘管

暫時可見的舉動未會令匯控短期內有大改變，但不能排除未來有大型出售行動等，大規模的架構

重組應可給匯控價值重估。



假如你清楚負面因素，依然決定繼續坐這條船，大可以現有正股自製回報。現時，有部分證

券行提供「借貨」服務，只要你借出股份，就可以收取利息作為回報，雖然息率不會太高，起碼

比現時零息回報好得多，既然你的貨也是長坐。另外，可透過出售認購期權自製派息，持貨者可

透過沽出價外的認購期權賺取期權金。當然相關風險要相當注意。因為當匯控股價升至行使價，

你就會被強制沽出。究竟要定哪個行使價，或者期權如何設計乎合你所想，有興趣可以問問你們

的相熟經紀。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份



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