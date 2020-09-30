《樓市亮話－湯文亮》「明日大嶼」是今日功課

《樓市亮話》我少時與其他年輕人一樣，非常貪玩，但有一點不同，就是我唔會預早做功課

，通常都是等到交功課當日早上才做，結果當然經常被阿媽鬧，我話只是聽從老師指示，老師話

，今天功課今天做，明天還有新功課，在交功課當日早上做應該冇錯，阿媽話老師錯，應該是今

天功課昨天做，明天還有新功課，不過無論如何，我一定有功課交，亦冇老師投訴，老實說，我

雖然有功課交給老師，但一定是馬馬虎虎，如果我早一天做，功課質素一定會提高很多。



香港土地短缺，樓價狂升，政府打算推出明日大嶼計劃，唔使講一定會有很多聲音反對，其

中最大聲的是計劃要十多年之後才可以見到效用，真的是遠水不能救近火，不如支持地產商補地

價還來得實際。我當然同意，如果地產商願意補地價，政府又何須推出明日大嶼計劃，不過，如

果政府不推出明日大嶼計劃，地產商是沒有興趣補地價，結果土地仍然短缺，樓價仍然上升，政

府一定會被人鬧，雖然計劃是叫明日大嶼，其實是今日功課，如果今日唔做，明天可能交不出功

課。



有人話明日大嶼計劃要５０００億，同倒錢落海沒有分別，我覺得講這些話的人根本唔識經

濟，政府不但可以分段投入５０００億，而且在建成之後，除了可以解決房屋問題之外，還可以

得到幾個５０００億昨為回報，正是何樂而不為，正是大家都知道有這個結果，才會有那麼多反

對聲音，如果政府怕孭鑊，唔敢推行明日大嶼計劃，到了明日，又有不少有心人批評香港政府治

港不力，連最基本房屋問題，竟然拖了多年仍未解決。



在商言商來看明日大嶼計劃，首先是現在樓價高企，與市民收入脫了節，公營房屋不足，整

體來說是有需求，其實，有需求就已經足夠，即是在明日大嶼上所建的房屋不會被浪費，明日大

嶼不會變成鬼城，有這個理由，明日大嶼就可以上馬，雖然計劃叫明日大嶼，但其實是今日要做

的功課，如果好似我等到明日才做，我恐怕做唔切。



《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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