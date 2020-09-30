《陶冬天下－陶冬》出口有多火爆？

《陶冬天下》船位不夠，集裝箱不夠……中國出口行業不少企業忙於搶運力，把聖誕節商品

盡快運出。最近的出口數據非常火爆，增長勢頭超出分析員的預期。



今年的中國出口商，好像坐在過山車上面。年初中美之間總算簽署了第一階段貿易協定，雖

然大多數產品被增加了關稅，起碼出口前景明朗，成本與關稅可以量化和控制。一場疫情襲來，

將整個出口市場裝入九曲迴腸的戲劇性場景。春節封城之後，廠家拼命回請工人，力圖趕工完成

積壓的訂單，但是卻遭遇歐美各國的人流管制。面對本土市場巨大的不確定性，客戶訂單被大幅

下調；歐美封港堵路，已經做好的產品也無法送抵。及至６月，歐美各國人流管制逐漸放寬，消

費開始反彈，但是庫存緊絀，於是飛單襲來，訂價突然上漲。然而，集裝箱卻仍滯留在大洋的另

一端，運力也沒有那麼快全面恢復。



中國的出口的確在迅速地復甦，但是這是可持續的嗎？



中國出口商品中，以中低端產品為主，不少為生活必需品，人流管制放鬆後，最先反彈的就

是這類產品，而與中國產品競爭的國家不少仍深受疫情困擾。還有筆記本電腦等，疫情觸發了結

構性上漲的需求。春季各國的封城堵路，造成不少產品庫存不足，商家需要補庫存。這些是夏季

出口訂單大增的原因，運力的不平衡更增大了市場人士的焦慮。



另外，替代產品的生產國如印度、墨西哥均面臨巨大的疫情考驗，零售商為了確保聖誕節銷

售季節供貨不受衝擊，也將部分訂單轉至中國。一場中美貿易戰之後，儘管關稅有所提高，但是

在許多領域訂單並沒有大幅下降。



然而，筆者認為這些都是暫時性的。



如前所描述，今年出口的供應鏈出現連鎖式的斷裂，生產、運輸乃至訂單均處在極不正常的

運作狀態下。６月份開始供應鏈逐步恢復正常，春季消失了的需求在夏季訂單中放大反映了出來

。目前所見的訂單繁榮，筆者看來折射著供應環節的修復，但是這種訂單勢頭能否維持，則取決

於最終需求。



過去三個月各國的經濟數據都非常靚麗。人流管制放鬆後，商業活動紛紛從極度萎靡的水平

強力反彈，極端的統計基數帶來超強的數據反彈。不過，這種反彈勢頭已顯強弩之末。美歐日先

後爆發第二輪疫情，雖然暫時不至於全面重新實施人流管制，但是消費復甦肯定受到影響，投資

復甦變得更加渺茫。美國的第二輪財政緊急救援計劃在國會擱淺，哪怕出台救援金額較第一期也

大打折扣。



更重要的是，消費者的資產負債表仍在惡化中。疫情中據報美國六成的服務業人士和四成製

造業人士的收入受到負面影響，他們的資產負債表有明顯的惡化，只是被一些暫時措施撐住。疫

情已經持續了足夠長的時間，部分失業應該會變成結構性失業。這些人的現金流出問題，可能導

致銀行按揭、信用卡壞帳，反過來抑制銀行信貸和經濟復甦。



目前所見的出口復甦，主要來自產業鏈修復，但是資產負債表的修復，相信需要若干年的時

間。等到競爭對手的疫情告一段落，目前流往中國的部分訂單也會消失。筆者認為對最近出現的

出口旺景還要保持冷靜的頭腦。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

