《缸邊嫺談－黃惠嫺》獨角獸及中概股回歸，料第四季新股市場續旺

《缸邊嫺談》截至２０２０年９月２２日，香港合共有８５隻新股公開招股上市，總集資金

額為１８１７億元，較去年同期８４５億元增長１﹒１５倍。

其中，截至目前為止，集資額最高的前３大新股均為回港二次上巿的中概股，合計約７６０

億元，佔整體巿場４１﹒８％。其中兩隻中概股均獲超額認購１００倍。

２０２０年的新股巿場，以電子商貿、互聯網服務、媒體及電信業行業在新股巿場集資額佔

優，其後為醫療保健及生物科技行業。上述行業的新股集資額佔整體新股集資額的比例高達

６１﹒４％。

就超額認購的情況而言，截至９月２２日，約９４％新股獲超額認購。其中，超額認購超過

１０倍的新股共有６１隻，佔上市新股總數的７１﹒７％；超額５００至１０００倍（不含）的

有６隻；超額認購達１０００倍或以上的新股則有７隻。

按首日股價表現，有４９隻新股首日掛牌錄得升幅。以下是按首日股價升幅劃分的資料：



升幅 數量（隻） 板塊資料

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超過１００％以上 ７隻 建築３隻、醫療１隻、消費１隻、電子１隻、其他１隻

５０％以上－１００％ ９隻 建築２隻、醫療３隻、消費２隻、電子１隻、其他１隻

２０％以上－５０％ １０隻 建築５隻、醫療２隻、電子１隻、其他２隻

０％以上－２０％ ２３隻 建築７隻、醫療４隻、電子７隻、其他５隻

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊２０２０年第四季度新股市場展望＊



２０２０年雖然受到疫情影響，但受惠於港交所推動生物科技板塊上巿，及中資概念股回港

作第二上巿這兩大因素，新股巿場熱潮仍然持續。

今年第三季即將完結，９月份最後一個星期將會有５隻新股上市，當中有三隻是由美國回歸

香港上市的中資概念股，預計合共最多集資約２２０億元。

即將踏入今年第四季，某內地最大市值的獨角獸股將會同時於中港兩地上市，Ａ＋Ｈ上市集

資額將會高達３５０億美元，若兩地集資額各佔一半的話，即在港計劃集資約１７５億美元，折

合港幣約為１３６５億港元。

另外，有市場消息指，一隻今年上半年由美國回港作第二上市的電商股，將會分拆其健康業

務在港上市集資，最少集資３０億美元（約２３４億港元），最快將於今年年底前進行招股。

計及上述於９月底上市的三隻中概股、在國慶中秋長假期後有機會進行招股的焦點獨角獸新

股，以及由電商分拆上市的健康平台股，已有望將今年累計的新股集資額提升至約３７２６億元

，與德勤ＩＰＯ報告中預計２０２０年全年集資額可達４０００億元的數字非常接近。加上現時

港交所仍有超過１００隻新股的上市申請正在處理中，相信不難達到甚至超過４０００億元集資

額的預測。

今年首九個月本港的新股集資額急增，很大部分原因在於中概股的回歸。截至２０２０年９

月２５日止，已有四隻中概股回港作第二上市，另有三隻將於９月最後一個星期上市，七隻中概

股的集資額合計高達接近１０００億元，貢獻了接近一半的集資額。近日德勤發布的ＩＰＯ報告

中預計，今年最後一季會有大約２至３隻中概股回歸香港作第二上市，而醫療醫藥與生物科技

，以及科技、傳媒和電信行業等新經濟股仍會是新股市場的焦點。加上內地金融科技獨角獸或於

第四季度為新股市場掀起序幕，以及預期陸續會有更多合資格的中概股考慮回歸香港第二上市，

屆時新股市場又會成為金融市場的焦點之一。



資料來源：彭博、ＡＡＳｔｏｃｋｓ、Ｅｔｎｅｔ、新浪財經、港交所



《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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