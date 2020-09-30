《日入而息》新世界少賺９４％，內地ＰＭＩ佳，港股升１８３點

《今天重點》﹡新世界發展（０００１７）去年少賺９４％，派末期息１﹒４８元；新世界

全年基本溢利按年跌２５﹒２％至６５﹒９億元

﹡８月零售貨值連跌１９個月，跌幅收窄至１３﹒１％

﹡差估署８月住宅租金指數升０﹒４％，連升３個月；差估署樓價指數連跌兩

個月，８月指數按月跌１﹒１％

﹡金管局表示８月份新申請按揭貸款按月減少１８﹒１％；８月份港元存款升

４﹒８％，人幣存款增２％；８月底外匯基金總資產按月增加４６億元

﹡９月官方製造業ＰＭＩ升至５１﹒５％，六個月高位；中國９月財新製造業

ＰＭＩ略跌至５３，稍低預期



《即日市況》﹡美國大選辯論美期波動，港股升１８３點收２３４５９十天線得復失



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％，全月跌５﹒２％按季則漲７﹒８％



《美元匯價》﹡美匯大選前未必出現單邊行情；歐元最新報１﹒１７０６╱０８，日圓最新

報１０５﹒７１╱７２



《公司業績》﹡新世界發展（０００１７）去年少賺９４％，派末期息１﹒４８元；新世界

全年基本溢利按年跌２５﹒２％至６５﹒９億元

﹡新創建（００６５９）全年純利跌９３﹒７％至２﹒５３億元，派末期息

０﹒２９元

﹡ＡＥＯＮ信貸（００９００）中期少賺２０％至１﹒５２億元，派息２２仙

﹡宏輝集團（００１８３）年度盈轉虧１﹒５３億元，不派息

﹡京維集團（０１１９５）年度虧損擴大至１３２３﹒５萬元人民幣，不派息

﹡卓能集團（００１３１）年度盈利４７６９﹒６萬元，跌近９２％，息５仙

﹡達力集團（０００２９）年度盈轉虧２８４１﹒３萬元，不派息

﹡寰宇娛樂文化（０１０４６）年度虧損收窄至２７０６萬元，不派息

﹡ＨＫＥ（０１７２６）年度純利跌９７％至５﹒８３萬新加坡元，不派息

﹡人和科技（０８１４０）年度溢利７２１﹒２萬元，升逾六倍，不派息

﹡中國金融國際（０７２１）年度虧損收窄至２﹒１９億元，不派末期息

﹡松景科技（０１０７９）年度虧損收窄至１７３１﹒８萬美元，不派息

﹡冠軍科技（０００９２）全年度虧損收窄至３９５２﹒１萬元，不派息

﹡香港資源（０２８８２）年度虧損收窄至６２７２萬元，不派息

﹡星凱控股（０１１６６）全年虧損收窄至１﹒４億元，不派末期息

﹡國家聯合資源（００２５４）中期虧損收窄至９９３﹒６萬元，不派息

﹡國際資源（０１０５１）半年純利跌近１％，不派息

﹡看通集團（０１０５９）全年度純利３８７﹒５萬元，增五成九，不派息

﹡中國環境資源（０１１３０）全年虧損擴大至５５５６萬元，不派息

﹡中國派對文化（０１５３２）租義烏市物業，涉１２７４萬元人民幣

﹡恆生銀行（０００１１）宣派第三次中期息０﹒８元，按年減少４２﹒９％



《公司資訊》﹡【螞蟻上市】傳有券商允許投資者動用最高２０倍資金槓桿申購Ｈ股

﹡ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）終止自動櫃員機營運長遠可減少成本

﹡ＣＷＴ（００５２１）朱衛軍辭任聯席主席，吳浩接任

﹡山東鳳祥（０９９７７）兩間附屬通過中國濟南海關的「經認證的經營者」

高級認證

﹡中亞烯谷（０００６３）就就涉嫌轉讓事件向香港警方報案

﹡光大綠色環保（０１２５７）就南京六合垃圾焚燒發電項目增資出資

７０５６萬元人民幣

﹡ＴＲＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲ（０８６５７）今招股入場費約３９３９元

﹡恆大物業上半年利潤飆１﹒８倍，引入騰訊華置等戰投

﹡東正金融（０２７１８）公司屬經由銀保監批准設立的汽車金融公司

﹡長遠控股（００１１０）出售重慶遠嘉通信設備股權，涉５８０萬元人民幣

﹡阿里巴巴（０９９８８）預期阿里雲將在２０２１財年扭虧為盈；阿里張勇

稱未來三大增長引擎為內需消費、雲計算及全球化

﹡香港電訊（０６８２３）５Ｇ網絡覆蓋將於１０月中伸延至逾５０個港鐵站

﹡偉俊集團（０１０１３）取消發行可換股債券；偉能集團獲控股股東增持

３５０萬股

﹡基石藥業（０２６１６）溢價近４４％向Ｐｆｉｚｅｒ Ｉｎｃ配股並進行

戰略合作

﹡常茂生物（００９５４）持股人香港新生股東之間轉讓股份

﹡港鐵（０００６６）正籌劃設第二條口罩生產線，冀於今年底投產

﹡郵儲銀行（０１６５８）變更註冊資本申請獲銀保監批准

﹡陽光紙業（０２００２）透過成立合夥企業向間接非全資附屬紙漿供應公司

增資

﹡遠東發展（０００３５）向銳力健身裝備出租武漢物業，租賃期１８年

﹡聯想控股（０３３９６）中科院兩基金對旗下蘇州星梵合共投資不逾１﹒２

億元人民幣

﹡復宏漢霖（０２６９６）委任公司總裁張文傑兼任為首席執行官

﹡中石化（００３８６）擬出售鋪底油給國家管網集團，料總價約７７億元

﹡匯豐保險表示在職認知障礙症照顧者承受高風險，保險成解決方案之一

﹡結好控股（０００６４）附屬與Ｃｕｒｒｅｎｔ訂立第三份諒解備忘錄

﹡新昌創展（０１７８１）即時終止行政總裁劉穎睿之間的僱傭或任何合約關

係

﹡綠城管理（０９９７９）出售浙江綠城景道園林工程２％股權，涉３３萬元

人民幣

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥２９３８萬元增持長實（０１１１３）７７﹒１５萬股

﹡復宏漢霖（０２６９６）與Ａｃｃｏｒｄ訂立條款概要，在美加商業化

ＨＬＸ０２

﹡東方報業（０００１８）控股股東Ｍａｒｓｕｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ轉讓全

部股權

﹡中國綠島科技（０２０２３）陳寶元辭任集團財務總監



《國企紅籌》﹡周美雲辭任上海石化（００３３８）執行董事兼副總經理、財務總監

﹡中車時代電氣（０３８９８）董事會已通過發行Ａ股並在科創板上市之議案

﹡上海集優（０２３４５）周志炎辭任公司總經理，陳學文接任



《神州民企》﹡珠江鋼管（０１９３８）委任陳國雄為董事會執行董事及副主席

﹡香港華人（００６６５）悉售澳門華人銀行兩成權益涉３﹒１億，與力寶

（００２２６）午後齊復牌

﹡大成糖業（０３８８９）附屬公司帝豪食品獲４﹒４３億元人民幣補償金



《中國要聞》﹡９月官方製造業ＰＭＩ升至５１﹒５％，六個月高位

﹡中國９月財新製造業ＰＭＩ略跌至５３，稍低預期

﹡人行數字貨幣研究所與城銀清算開展戰略合作

﹡分析指四季度市場供需仍有上升空間，寬鬆力度更中性

﹡統計局表示９月服務業恢復加快，商務活動指數連升兩月；９月進出口指數

首上榮枯線，市場活躍度提升

﹡外媒調查指機構對今年中國樓價預估中值為升４﹒８％

﹡銀川樓市調控升級，非寧夏戶籍家庭限購一套住房

﹡國資委表示加快剝離非主營業務和低效無效資產

﹡富士康表示取消工人國慶假期傳聞為不實消息

﹡傳一汽集團收購意大利卡車生產商威凱的談判已擱置

﹡龍江航空９８％股權遭司法拍賣，起價約３﹒３億元人民幣

﹡人行表示維護人民幣法定地位，抵制拒收現金行為；人行調查指銀行、企業

家均認為宏觀經濟「正常」；人行５００億逆回購利率持平，節前收水

２１００億元；人行就全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理徵意見

﹡上海副市長許昆林調任蘇州市委書記

﹡財政部表示８月全國共銷售彩票近３４８億，同比增２％；送贈股票也要交

增值稅，以原買入價為基準

﹡國家管網集團全面接管「三桶油」油氣管道基礎設施

﹡小度科技完成獨立融資，估值約２００億元擬啟國內上市

﹡曹國偉１３億美元私有化新浪，獲民行２１億美元貸款

﹡深深房表示仍在努力推進與恆大地產的重組工作進程

﹡「ＣＤＲ第一股」九號公司啟動招股籌逾２０﹒７億元人民幣

﹡孟晚舟律師團隊：美方或提新控罪以延續聆訊

﹡傳德國將嚴格限制華為在５Ｇ領域的潛在角色

﹡華為表示明日起由胡厚崑當值輪值董事長

﹡美團點評將在上海建新總部基地

﹡打擊電老虎，華電集團前副書記雲公民遭開除黨籍

﹡遼寧特大操縱期貨市場案：被告獲刑被告單位被罰３億

﹡兩家新三板掛牌公司獲准向不特定合格投資者公開發股

﹡中國與印尼簽署備忘錄，推動本幣直接兌換報價和交易



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１２５１５﹒６１點

﹡台媒表示台積電提高對台灣供應商採購比例，以減輕成本



《其他消息》﹡４６名公務員被捕遭停職，聶德權籲勿參與違規活動

﹡林鄭月娥稱本港經歷暴力事件疫情，在中央幫助下重回正軌

﹡胡志偉稱將與不同民主陣營展開對話

﹡董建華稱本港面臨回歸其中一個最大挑戰，籲團結一致

﹡駱惠寧稱實施《港區國安法》有助打擊港獨、暴力

﹡譚耀宗稱早前被裁定提名無效的議員不應留任

﹡１２港人家屬到中聯辦請願，稱未有「官派律師」名單

﹡金管局表示８月份新申請按揭貸款按月減少１８﹒１％；８月份港元存款升

４﹒８％，人幣存款增２％；８月底外匯基金總資產按月增加４６億元

﹡通訊局批准電盈媒體股權結構變動

﹡本財年首五個月錄２３２６億元赤字

﹡深股通額度全日流走７﹒２億，外資８日流出近２８８億；滬股通額度全日

流走４﹒９億元，陸股通淨流出２９億

﹡標普維持香港評級展望為「穩定」，財政滑坡不會持續

﹡本港８月樓價指數跌幅近半年最大，冀未來兩月先穩後升；８月零售貨值連

跌１９個月，跌幅收窄至１３﹒１％

﹡差估署８月住宅租金指數升０﹒４％，連升３個月；差估署樓價指數連跌兩

個月，８月指數按月跌１﹒１％

﹡華坊諮詢料日出康城１３期可售１００至１０８億元

﹡天星銀行與保誠首度合作，開戶可獲１５０元現金回贈

﹡畢馬威調研表示看好長三角經濟區及大灣區金融科技發展

﹡網上有人策劃十一遊行攻擊警署，保安局強調嚴正執法

﹡李小加年底退任傳轉戰政界，張華峰料或服務國家

﹡中原ＣＣＬ按周微升０﹒０８％，結束兩連跌

﹡富融銀行啟動試業，推廣期內港元定存利率達５％



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診個案，１宗本地感染源頭不明

﹡北京不接受１４天內國內中高風險地區人員進酒店景區

﹡外交部表示中國疫苗將以公平合理價格向世界提供

﹡泰國疫後首批旅客來自中國廣州，惟仍須隔離１４日

﹡元朗護老院有女院友初步確診，５０名院友深夜撤離

（ｚｚ）

