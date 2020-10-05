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05/10/2020 09:05

《青工俠說－廖錦興》職專教育的３Ａ創未來

　　《青工俠說》政府曾經將教育形容是一個產業，這句話實在不容易接受，在西方國家看教育
是崇高的，用產業化去推廣甚至經營教育變得莫名其妙，當教育變成了一個著重量化值，只看營
運效益的生意，學習成為了增值和資歷競賽歷程，這委實是對教育的無情扭曲。難怪香港人對港
式教育，由期望到失望現在也許是絕望。香港每年萬計莘莘學子能進大學的還是小數，教育制度
令大量中學畢業生成為失敗者，香港一直忽略職業教育的重要性，至２０１４年的施政報告中，
才肯定了職業教育在教育系統的重要性和價值，並投放更多資源發展和推動職業教育和持續教育
，促進教育與就業接軌。
　
　　主要持分者（家長、學生和私人機構）對職業教育的印象負面，誤認為「讀唔成書」才會接
受職業教育，甚至說成「無前途」。青年協會去年的報告中倡議政府設立職業教育配對基金，由
政府及僱主一對一資助青年在職進修，吸引更多年青人入行。據勞福局估計未來在建造業和護理
業將需大量人手，單以建造業每年便欠缺超過１萬名技術人員，在社會對引入外勞未有共識下，
這配對建議不失為一個中短期的方法，解決技術人力資源短缺問題。
　
　　為配合施政報告而成立的「推廣職業專才教育專責小組」，今年初向政府提交推廣職業教育
檢討告及提出３Ａ創未來（３Ａ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ）重點建議：
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｉｎ　ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｃｈｏｏｌ中學應用學習
（職場體驗、業界參與、升學階梯）；
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｄｅｇｒｅｅｓ應用學位（彈性入學安排、業界認可、雙軌學習）；
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｋｉｌｌｓ　ｆｏｒ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ專業人員應用技能
（靈活進階路徑、正規技能認證、提升未來所需技能）。
　
　　檢討報告提出共１８項建議，聚焦四大範疇，包括（一）加強在中學推廣職專教育；（二）
加強在高等教育推廣職專教育；（三）建立職業進階路徑；以及（四）進一步加強推廣。並建議
重塑為「職業專才教育」，其次是加強推廣力度，舉辦大型宣傳計劃和技能比賽，延長職業教育
和就業支援先導計劃及擴大工作實習措施以惠及更多學生，最後是持續性推廣工作，包括推廣資
歷架構和評估態度轉變的跟進調查。除了政府的資源投入，香港各種媒體也應該協助推廣和宣傳
職業教育，可惜現在香港媒體可能認為新聞價值不夠高，甚少對這方面的報道，就連香港過去經
常在世界技能大賽獲得優異成績也不見媒體廣泛的報道，可見一斑。《香港青年工業家協會會長
　廖錦興》

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