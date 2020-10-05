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05/10/2020 07:50

《華爾街內望》特朗普確診推高避險，道指跌１３４點納指挫逾２％

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普確診新冠肺炎，為今年美國大選帶來更多不確定
性，投資者避險情緒升溫，美股上周五（２日）收低。
　　道指跌１３４點或０﹒４８％，報２７６８２點。標指跌３２點或０﹒９６％，報３３４８
點。納指跌２５１點或２﹒２２％，報１１０７５點。上周累計，標指、納指漲１﹒５％，道指
漲１﹒９％。
　　特朗普上周四（１日）在社交媒體表示已確診感染新冠肺炎，並將開始隔離。白宮及後保證
特朗普雖然出現輕微症狀，但仍在工作。
　　美國國會眾議院議長佩洛西指，即將就向航空業再提供２５０億美元援助達成共識。眾議院
上周四（１日）批准民主黨提出的２﹒２萬億美元方案，但來自共和黨高層的反對可能使眾議院
民主黨的計劃在參議院受挫。
　　美國上月就業增長放緩幅度超預期，勞動力市場復甦正失去動力。上月非農就業職位增加
６６﹒１萬，遜預期，創５月開始復甦以來最小增幅。
　　板塊方面，科技股跌幅最大，地產股、公用股漲幅最大。有傳美國航空公司將獲得華府新一
輪援助，標普航空股指數漲２﹒３％。
　　個股方面，蘋果、亞馬遜、微軟下挫，電動車製造商特斯拉急挫７﹒４％，其第三季汽車交
貨量創新高，但未能打動市場。
　　指標十年期國債收益率升１﹒７個基點至０﹒６９４％。（ａｌ）

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