《華爾街內望》特朗普確診推高避險，道指跌１３４點納指挫逾２％

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普確診新冠肺炎，為今年美國大選帶來更多不確定

性，投資者避險情緒升溫，美股上周五（２日）收低。

道指跌１３４點或０﹒４８％，報２７６８２點。標指跌３２點或０﹒９６％，報３３４８

點。納指跌２５１點或２﹒２２％，報１１０７５點。上周累計，標指、納指漲１﹒５％，道指

漲１﹒９％。

特朗普上周四（１日）在社交媒體表示已確診感染新冠肺炎，並將開始隔離。白宮及後保證

特朗普雖然出現輕微症狀，但仍在工作。

美國國會眾議院議長佩洛西指，即將就向航空業再提供２５０億美元援助達成共識。眾議院

上周四（１日）批准民主黨提出的２﹒２萬億美元方案，但來自共和黨高層的反對可能使眾議院

民主黨的計劃在參議院受挫。

美國上月就業增長放緩幅度超預期，勞動力市場復甦正失去動力。上月非農就業職位增加

６６﹒１萬，遜預期，創５月開始復甦以來最小增幅。

板塊方面，科技股跌幅最大，地產股、公用股漲幅最大。有傳美國航空公司將獲得華府新一

輪援助，標普航空股指數漲２﹒３％。

個股方面，蘋果、亞馬遜、微軟下挫，電動車製造商特斯拉急挫７﹒４％，其第三季汽車交

貨量創新高，但未能打動市場。

指標十年期國債收益率升１﹒７個基點至０﹒６９４％。（ａｌ）

