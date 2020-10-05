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即市新聞

05/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》料好淡爭持，後向未明

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和３２﹒５％，局
勢則均屬顯著向淡。上周五（２日）晚美國公布的就業數據較市場預期為差，但美股的跌勢只於
早市出現。連同美國總統特朗普確診新冠肺炎所帶來的利淡影響程度作分析，美股淡友大戶看來
並不急於大舉進攻。今天（５日）為港股９月份場外股票期權到期後的第一個交易日，由於外圍
市況並未穩定下來，料好淡雙方會有較為激烈的爭持，後向未明。
　　筆者至今依然認為，港股於１０月份的整體走勢向淡機會略大，但不會主觀地認定這會是必
然的結果，因本月港股有不少變數。為安全計，於指數期貨日線圖形勢轉好前，中線投資者不應
考慮入市補貨。本欄明白，當大市應跌而不跌，又見有利反彈的時候，總會為好友帶來不少暇想
，認為新升浪已經開始。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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