《一周攻略－周進略》疫情大選憂經濟，全球資產續避險

《一周攻略》才說美國大選前波幅料增，投資者持盈保泰，皆因大選在即，投資者面對另一

重不易分散的風險，候選人固然是二分，但過程呢？由選前的相關動作，已經牽涉各種不尋常的

動作，甚至影響行業或個別企業的前景，而選後是否順利過渡，亦無保證，凡此種種，投資者豈

能不小心？即使最終無事，但事前不可能預計無事，自然是先行降低自身風險，如此一來，人同

此心，心同此理，則必然提早減倉，９月初的變化，從此角度看，絕非偶然。



＊選情添不明朗＊



尤其配合疫情的變化，由大家完全無知無覺，到第一季突然驚覺，然後認定官方的貨幣政策

和財政政策一可以解圍，到第三季尾發現，原來不外如是，財政政策不可能絕對到位，企業與個

人的資助補貼，總有一個限度，對於失業以至倒閉，可能只是延後，而不是真的避免，至於貨幣

政策，央行如美聯儲承諾的無限量寬，其實不可能真的無限，在遠未到無限的目前，已經提早告

知，官方可用的工具有限，只能訴諸期望管理，以免衍生信心危機，但背後並無令人取信的新方

法，只是舊調重彈，舊酒新瓶而已。

凡此種種，再結合才不過幾天，觀乎美國選情的變化，此言非虛。誰也想不到，突如其來的

，特朗普的新聞是其本人中招，牽連甚廣，尚餘一個月左右，所有競選活動可能打亂陣腳，身邊

幕僚和官員，人人自危，既為選情擔憂，更為本身健康擔憂！當然，也不乏陰謀論者的苦肉計猜

想，愈是接近選舉，甚至其實嚴格說來，某些地方已經陸續展開選舉，如此的事件，只為市場帶

來更多的不明朗和波動。



＊提早減倉見集體智慧＊



如此一來，不就印證了，９月初很多人提早減倉，如上文所述的一樣，自行降低風險，看不

清，不知哪邊勝出，更不肯定過程中會否出如上述的亂子，事後孔明，不得不佩服市場的集體智

慧。

對於整體形勢分析，本欄維持看法，全球布局在９月初起變化，不是單一市場或資產類別的

問題，是疫情加大選等，再加上實體經濟不濟，混在一起的，投資者繼續捧避險中的避險者的場

，例如美元，實屬無可厚非，而資金繼續由股市轉投債市，雖然後者並不吸引，但短期內值博率

勝於再追高已經升了很多而開始有阻力的美股，特別是當中的科技股，甚至是其中為數僅三數支

龍頭，便屬不言而喻了。



＊港股美股正相關＊



至於順理成章的，港股一直作為全球流通市場之一，先天下之憂而憂，格局多年未變，如今

依然，當然有很大機會跟隨，恆指跌多跌少已不是重點，而是原本令人有憧憬的科技股，其相關

性與美股科技龍頭是正數，則最為重要也。

持盈保泰，先考慮生存，再想及追回報，如今是首要任務。



《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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