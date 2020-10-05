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05/10/2020 08:38

《套期保值－蕭猷華》特朗普染疫，股市勢波動

　　《套期保值》上周市場最大的消息，當然特朗普確診新冠肺炎，其實筆者不認為特別驚奇，
更加不覺得特朗普這次染疫有「陰謀論」，其實由３月至今，「白宮群組」感染人數最少３０多
人，眾所周知，特朗普政府抗疫失敗，防疫意識薄弱，所以特朗普「中招」亦不足為奇。筆者記
得幾個星期前看電視新聞，一名帶著口罩的記者在白宮訪問總統時，特朗普竟然要求這位記者除
低口罩才可進行訪問，試問迼位「老闆」在白宮不肯戴口罩，其他官員和賓客豈敢戴呢？
　　不過今次特朗普染疫，對他選情可能有幫助，回顧今年３月底，英國首相約翰遜確診新冠肺
炎後，隨後一個月民望急升。特朗普今次可以同樣使出「同情牌」和「英雄牌」，若然他能夠迅
速在兩個星期內康復，並可投入選舉活動的話，便可告訴美國民眾自己是一位強大的總統，可帶
領美國民眾打敗疫情，樹立英雄榜樣。故此，在未來兩個星期，特朗普的病情至為關鍵，股市走
勢會極為波動，亦會隨著特朗普病情的輕重而舞高弄低。
　　美國股市上周在特朗普染疫後，當晚曾經急跌，其後跌幅收窄，主要因為醫生團隊和特朗普
本人均表示病情輕微，進展良好，股市由低位反彈。預料港股今日會跟隨上升，不過後市充滿變
數，假如特朗普迅速康復，將有利他選情，股市也可向好；相反，如果病情嚴重甚至有生命危險
，股市將會急跌。《獨立商品分析師　蕭猷華》
　
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