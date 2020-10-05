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即市新聞

05/10/2020 12:56

《專家之言－李偉傑》港股波幅下移至２２５００╱２４６００

　　《專家之言》全球累計確診新冠肺炎人數超過３３００萬宗，全球每日新增確診個案繼續超
過２０萬人感染，在歐洲重啟經濟活動後，疫情有反彈趨勢，而嚴重地區繼續以美國、巴西及印
度佔全球感染總人數超過五成，單計美國已經超過２１％全球感染比率，以發達先進國家來說絕
對是一場災難。而這個疫情災難引發起的公關災難，估計將延伸到１１月舉行的美國總統大選身
上，在本港時間９月３０日舉行的美國總統大選辯論，特朗普初段氣勢佔優，道指期貨曾一度上
升近１９０點，而在辯論完結後根據ＣＮＮ民意調查顯示，六成評論員認為拜登表現較好，只有
２８％的人認為特朗普勝出今次辯論；而美國ＣＢＳ電視台即時民調亦顯示，４８％觀眾認為拜
登表現較好，４１％觀眾認為特朗普較好，１０％人認為打成平手。民意調查公布後，道指期貨
由升轉跌，一度下跌２６０點，市場資金很誠實反映着早前市場所提及，假若民主黨候選人拜登
當選的話，華爾街資金並不一定受落，主要因為民主黨過去偏向民生及取消減稅措施，對大型企
業未必帶來眷顧；相反特朗普主張弱美元、印銀紙、超低息環境無限量寬支持經濟，資本市場較
為受落。但特朗普面對逃稅、肺炎疫情控制不力及種族暴力等的問題，就要看美國人對該等問題
「有幾上心」。若果拜登１１月能成功當選美國總統的話，預計道指有機會向下調整近一成，即
是有機會回落至六月份２４８００點附近，但假如特朗普連任的話，美股會出現反彈行情。

＊「內循環」股及科技股仍為投資主題＊

　　美股變化未來將還看兩位總統候選人誰能成功跑出，但直至總統大選前，仍有兩場總統候選
人辯論，變化仍然存在。上文提及若果拜登當選美股將出現較深調整，環球股市有機會同步下跌
。雖然兩位總統候選人對中國經濟帶來排除在外的競選口號，但在當年奧巴馬政府下，中美關係
理想，預料拜登比起特朗普較為溫和，因此內地及本港股市短暫需然有影響，但相信反彈及復原
能力亦較美股為之強，最低限度有機會開拓對話窗口，正所謂「有得傾，有得升」。當然一日未
到選舉日，「十月驚奇」今年仍有機會再次出現，將四年前希拉里亦都以高勝算下落敗，預料今
個１０月份兩位總統候選人將有大量污水互潑，但港股在早前橫行多月的２４０００點失守後，
估計波動區間將向下移動至２２５００點至２４６００點，「內循環」及科技股相信將繼續成為
投放主題。《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發
行人或新股上市申請擁有財務權益）

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