【特朗普確診】特朗普仍接受治療，自言未來數日真正考驗

《經濟通通訊社５日專訊》確診新冠肺炎的美國總統特朗普，仍在馬里蘭州軍方醫療中心（

Ｗａｌｔｅｒ Ｒｅｅｄ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｃｅｎｔ

ｅｒ）治療，服用仍在第三期臨床試驗的抗體藥物。特朗普香港時間周日在推特發布全長４分鐘

的影片，特朗普表示自己在抵達醫療設施時身體有不適，但現時感覺已經較之前好，夫人梅拉尼

婭身體狀況亦良好，形容未來數日將會是真正的考驗，期望自己能夠重回工作崗位。

白宮發言人強調，目前政權並沒有移交給副總統彭斯，特朗普仍掌管大局 。

特朗普於香港時間上周五（２日）在推特公布，與妻子梅拉尼婭的新冠病毒檢測呈陽性。特

朗普高級顧問希克斯（Ｈｏｐｅ Ｈｉｃｋｓ）較早前確診新型肺炎。希克斯日前與特朗普一同

乘搭海軍陸戰隊一號專機到俄亥俄州，參加總統大選辯論。



＊民主黨總統候選人拜登檢測結果呈陰性＊



民主黨總統候選人拜登說，他的病毒檢測結果呈陰性，並無受到感染。拜登祝願特朗普夫婦

早日康復，副總統候選人賀錦麗祝願特朗普及第一夫人盡快康復。

多國領袖及政要亦對特朗普致以慰問。中國國家主席習近平向確診新型肺炎的美國總統特朗

普致慰問電，與夫人彭麗媛祝願特朗普夫婦早日康復。

曾經確診的英國首相約翰遜，以及俄羅斯總統普京先後祝願特朗普和梅拉尼婭早日康復。北

韓領袖金正恩發慰問電，向特朗普和他的家人致以誠摯慰問。



＊美股先急跌後回穩，納指挫逾２％＊



特朗普確診新型肺炎，增加大選的不確定性。道指上周五（２日）一度下挫４３４點，低見

２７３８２點，最終收市報２７６８２點，下跌１３４點，跌幅０﹒４８％。標指報３３４８點

，下跌３２點，跌幅０﹒９６％。納指收１１０７５點，下跌２５１點或２﹒２２％。

市場避險需求增加，美元指數報９３﹒９０７，上升０﹒１５％。圓匯觸及１星期高位，美

元兌日圓報１０５﹒３０，跌０﹒１９％。

美元上升，金價回軟，紐約期金收市報１９０７﹒６美元，下跌８﹒７美元，跌幅０﹒５％

。現貨金新報１９０４﹒００美元。

油價顯著下跌，市場憂慮特朗普病情，再者，美國就業市場復甦放緩，加重對原油需求的憂

慮。紐約期油收３７﹒０５美元，下跌１﹒６７美元，跌幅４﹒３％；倫敦布蘭特期油收３９﹒

２７美元，下跌１﹒６６美元，跌幅４﹒１％。（ｅｃ）

