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05/10/2020 09:22

港股重上二萬四，高開５８０點報２４０３９，科指漲１６８點

　　《經濟通通訊社５日專訊》亞洲股市今早氣氛造好，日經現高走３２０點，首爾指數升１７
點，Ａ股今日仍處於長假期之際，港股則在假後大幅高開５８０點，重上二萬四關口及１０天線
（２３６６６點），友邦（０１２９９）獲大行高盛提高目標價，今早高開近７％成為升市火車
頭，重磅股騰訊（００７００）、匯控（００００５）同樣高開逾３％，為大市貢獻約１５０點
。恆生指數開報２４０３９點，升５８０點或升２﹒４７％，主板成交４６﹒３３億元。國企指
數報９５５５點，升１５７點或升１﹒６８％。恆生科技指數報７２５５，升１６８點或升２﹒
３７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升３﹒０２％，報３０﹒７元；香港交易所（００３
８８）升１﹒１６％，報３６６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９５％；騰訊控
股（００７００）升３﹒６２％，報５３０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒８５
％；中國移動（００９４１）升１﹒５２％，報５０﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅２﹒５５％；友邦保險（０１２９９）升６﹒７２％，報８１元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　１０９﹒７０元　　　升７﹒９７％
　　友邦保險（０１２９９）　　８１﹒００元　　　升６﹒７２％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒８０元　　　升５﹒３３％
　　藥明生物（０２２６９）　１９５﹒８０元　　　升３﹒８２％
　　騰訊控股（００７００）　５３０﹒００元　　　升３﹒６２％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２８５﹒００元　　　升３﹒４１％
　　小米集團（０１８１０）　　２１﹒１０元　　　升３﹒１８％
　　匯豐控股（００００５）　　３０﹒７０元　　　升３﹒０２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒９０元　　　升２﹒７５％
　　中銀香港（０２３８８）　　２０﹒９５元　　　升２﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　２１﹒６０元　　　升８﹒００％
　　阿里健康（００２４１）　　１９﹒６０元　　　升３﹒８１％
　　騰訊控股（００７００）　５３０﹒００元　　　升３﹒６２％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒６０元　　　升３﹒５５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２８５﹒００元　　　升３﹒４１％
　　小米集團（０１８１０）　　２１﹒１０元　　　升３﹒１８％
　　平安好醫生（０１８３３）１０２﹒２０元　　　升２﹒９７％
　　美團點評（０３６９０）　２４８﹒８０元　　　升２﹒８９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒９０元　　　升２﹒７５％
　　新東方在線（０１７９７）　３４﹒００元　　　升２﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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