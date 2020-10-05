港股重上二萬四，高開５８０點報２４０３９，科指漲１６８點

《經濟通通訊社５日專訊》亞洲股市今早氣氛造好，日經現高走３２０點，首爾指數升１７

點，Ａ股今日仍處於長假期之際，港股則在假後大幅高開５８０點，重上二萬四關口及１０天線

（２３６６６點），友邦（０１２９９）獲大行高盛提高目標價，今早高開近７％成為升市火車

頭，重磅股騰訊（００７００）、匯控（００００５）同樣高開逾３％，為大市貢獻約１５０點

。恆生指數開報２４０３９點，升５８０點或升２﹒４７％，主板成交４６﹒３３億元。國企指

數報９５５５點，升１５７點或升１﹒６８％。恆生科技指數報７２５５，升１６８點或升２﹒

３７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升３﹒０２％，報３０﹒７元；香港交易所（００３

８８）升１﹒１６％，報３６６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９５％；騰訊控

股（００７００）升３﹒６２％，報５３０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒８５

％；中國移動（００９４１）升１﹒５２％，報５０﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅２﹒５５％；友邦保險（０１２９９）升６﹒７２％，報８１元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） １０９﹒７０元 升７﹒９７％

友邦保險（０１２９９） ８１﹒００元 升６﹒７２％

石藥集團（０１０９３） １５﹒８０元 升５﹒３３％

藥明生物（０２２６９） １９５﹒８０元 升３﹒８２％

騰訊控股（００７００） ５３０﹒００元 升３﹒６２％

阿里巴巴（０９９８８） ２８５﹒００元 升３﹒４１％

小米集團（０１８１０） ２１﹒１０元 升３﹒１８％

匯豐控股（００００５） ３０﹒７０元 升３﹒０２％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒９０元 升２﹒７５％

中銀香港（０２３８８） ２０﹒９５元 升２﹒７０％

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科指十大升幅股分表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） ２１﹒６０元 升８﹒００％

阿里健康（００２４１） １９﹒６０元 升３﹒８１％

騰訊控股（００７００） ５３０﹒００元 升３﹒６２％

同程藝龍（００７８０） １４﹒６０元 升３﹒５５％

阿里巴巴（０９９８８） ２８５﹒００元 升３﹒４１％

小米集團（０１８１０） ２１﹒１０元 升３﹒１８％

平安好醫生（０１８３３）１０２﹒２０元 升２﹒９７％

美團點評（０３６９０） ２４８﹒８０元 升２﹒８９％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒９０元 升２﹒７５％

新東方在線（０１７９７） ３４﹒００元 升２﹒７２％

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