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即市新聞

05/10/2020 16:50

《盤後部署》港股短期料繼續挑戰二萬四，能否轉好仍看匯控表現

　　《經濟通通訊社５日專訊》長假期後港股發力高開５８０點，消息指市場指美國總統特朗普
能夠在周一晚出院，並緩解曾導致全球股市震盪的政治不確定性，惟港股大幅高開後曾一度蒸發
近半升幅，午後恆指再輕微擴大升勢。重磅股友邦（０１２９９）獲大行唱好，股價升近４％撐
起大市，匯控（００００５）走高逾４％、國壽（０２６２８）亦升近半成。最終恆指收報２３
７６７點，升３０８點或升１﹒３２％，主板成交９２５﹒８１億元，較上日（９月３０日）減
少近６％。國企指數報９４４７點，升５０點或升０﹒５４％。恆生科技指數跑輸大市，輕微收
升４點或升０﹒０６％，報７０９２點。
　　內地Ａ股因國慶長假期繼續休市。

＊憂慮美國經濟或持續萎縮，約翰遜稱無協議脫歐也能接受＊

　　美國上周五（２日）公布，９月非農就業新增職位６６﹒１萬個，較預期的８６﹒５萬個少
；加上，多間大企業宣布裁員計劃，市場認為目前美國勞動市場前景並不樂觀。其中，２５歲至
５４歲人口中的勞動參與率下降。經濟學家分析指，疫情期間，母親需要照顧孩子，故女性勞動
人口陷入照顧孩子及出外工作的兩難考驗。又認為，如果缺乏經濟增長和聯邦政府的額外援助，
則無法維持生計，警告假如美國國會未能發放新一輪救濟金，當地經濟將持續萎縮。
　　隨著英國脫歐過渡期的日子臨近，英國首相約翰遜與歐盟執委主席馮德萊恩同意加快磋商。
不過約翰遜表示，不會特別希望能夠達成新協議；又相信就算無協議脫歐，英國人也接受這樣的
結果。雙方將於接下來的一周在倫敦開展更多貿易磋商，之後歐盟領導人於本月１５至１６日開
始進行評估，而倫敦方亦希望能夠在１５日前可以釐清是否可以達成協議。

＊港股二萬四得而復失，料未來數日仍有機會再戰＊

　　港股今日意外高開５８０點觸及二萬四關口，是市場始料不及，亦反映好友敢於出價，但獲
利盤湧現令恆指從高位回吐。長假期期間，美國總統特朗普突然感染新冠肺炎，隨後又傳出最快
可在今晚出院，事態發展峰迴路轉令投資者難以觸摸。不過，特朗普獲治癒可被解讀為降低地緣
政治風險的好消息，因此令港股今日１０月開局得利，預計未來幾日仍有機會持續高走，繼續挑
戰二萬四關口機會頗大。
　　港股能否繼續發力而上，要視乎匯控（００００５）股價能否有起色，假如匯控能夠反彈至
４０元，港股才會有進一步上揚，否則短期內仍受制於２５０００關口，並於２４０００至２５
０００之間上落。（ｕｌ）

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