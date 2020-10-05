【英國脫歐】約翰遜表明不想硬脫歐，傳脫歐談判將持續至本月中旬

《經濟通通訊社５日專訊》英國首相約翰遜周日（４日）接受英國廣播公司訪問時承認，與

歐盟仍存在分歧，但目前仍希望雙方於今年底前可達成貿易協議，強調歐盟應理解英國在司法獨

立、捕漁問題上的立場，如果雙方沒法達成協議，將出現澳洲式的協議，英國亦會接受相應的後

果。約翰遜又補充目前決定權在歐盟手上，希望與歐盟達成加拿大式的協議。

約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩上周六（３日）舉行電話會談，及後發表聯合聲明指，談

判在最近幾周取得進展，但在部分領域仍有重大分歧，並重申雙方首席談判代表目前已加大力度

嘗試化解分歧。

而據路透社引述消息人士指，英國和歐盟本周將繼續進行貿易磋商，並持續到本月中旬，即

歐盟領導人峰會舉行前。

消息又指，英國與歐盟的談判代表將於本周在比利時布魯塞爾進行最後一輪磋商，歐盟領袖

預期在峰會上討論有關事宜，英國亦會確認雙方是否達成協議。



＊摩根大通：協議實質內容有限＊



摩根大通上周五（２日）發表最新報告指，仍然認為英歐達成脫歐貿易協議的可能性較大，

不過達成任何協議的實質內容都將會非常有限，而就失去進入歐盟市場或難度增加方面而言，監

管自主權給英國帶來的代價肯定會很高。（ａｌ）

