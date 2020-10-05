《台股攻略－馮偉明》假期後台股開高走低，升３２點收市

《台股攻略》中秋長徦期後首個交易日，台股在資金入市支持下高開，惟電子股走勢疲弱，
加上高位沽壓沉重，加權指數今日（５日）收新台幣１２５４８點，升３２點，成交金額縮減至
新台幣１４７９億元。
中芯國際受美國制裁，帶動半導體股造好。台積電及聯電高開，但於高位遇上沽壓，分別收
新台幣４３２﹒５０元及２８﹒７０元，跌新台幣０﹒５０元及升新台幣０﹒１５元。矽力
─ＫＹ、達能及誠創升至漲停；辛耘升８％以上，而富鼎及麗正亦分別有４％至５％以上的升幅
。其餘主要電子權值股走勢亦表現參差，大立光股價開高走低，收新台幣３２９５元，跌新台幣
６５元；鴻海則在前收市價附近徘徊，收新台幣７７﹒７０元，升新台幣０﹒３０元。美國總統
特朗普夫婦確診新冠肺炎，帶動防疫相關股造好。口罩股康那香、恆大及南六升至漲停；生技股
奴如合世、太景─ＫＹ及晶宇等亦升至漲停；而永昕、寶齡富錦、懷特、中化生及國光生表現凸
出。航運股方面，散裝航運股旺季在即，相關股份表現出色。裕民股價升至漲停，中航、新興、
益航及四維航升勢凌厲；而貨櫃航運持續受惠美國線供不應求而造好，長榮航運、陽明及萬海股
價今日升３％至７％。
雖然台股持續受到資金青睞，但特朗普身體狀況、中芯業務受限及疫情發展等變數為大市帶
來不確定性，預計指數短期依舊反覆，在１２０００至１３０００點內震盪。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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