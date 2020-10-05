【黃金周效應】餐飲旅遊股報捷，海底撈揚半成，百勝、華住齊破頂

《經濟通通訊社記者梁凱菱５日報道》港股今日於內地國慶、中秋長假期後復市，惟內地「

黃金周」繼續進行直至本周四（８日）才結束。在各項數據支撐下，餐飲、旅遊、影業等股份承

接假期前升勢，以升幅及淨主動買入規模計，餐飲股跑出，其中，百勝中國（０９９８７）不僅

上市以來首度重返招股價，更是餐飲食肆板塊中淨主動買入最多的股份。



＊國慶首４日旅遊收入恢復去年同期近七成＊



適逢國慶、中秋雙節，內地迎來長達８日的「黃金周」長假期，據中國旅遊研究院綜合測算

，在１０月１日至４日期間，內地共接待國內遊客４﹒２５億人次，實現旅遊收入３１２０﹒２

億元人民幣。對比去年同期的數字，今年恢復去年的大約７８％遊客人次，旅遊收入則達去年的

近６９％。

分析早已看好是次假期內地經濟的內外拉動效應，認為在新冠肺炎疫情持續影響下，「黃金

周」將釋放居民消費潛力，帶動服務業穩健復甦，並提振世界經濟信心。



＊海底撈漲半成，百勝上市近月終返招股價＊



民以食為天，餐飲股今日率先落鑊炒起，並由龍頭股－－海底撈（０６８６２）帶領。海底

撈今早平開後持續走高，盤中一度抽升６％，高見５９﹒１元，收復９月２１日大陰燭燭身的一

半，半日仍高收５﹒４７％，報５８﹒８元；暫連升５日，累計升幅１０﹒１１％。同系頤海國

際（０１５７９）跟升２﹒５６％，報１２４元。至於九毛九（０９９２２）亦漲３﹒４％，報

１８﹒８４元。

值得留意的是，同屬餐飲股的百勝中國今日一度重上４１２元招股價，最高見過４１２﹒２

元，為上市近一個月以來首度重上招股價，隨後升勢回順，半日則收報４１０元，升幅３﹒０２

％，。

除了頤海國際外，其餘三股半日分別錄逾１０００萬元資金淨主動買入，尤以百勝中國及海

底撈最多，分別獲２６０７萬元及２４３４萬元淨買入，意即升勢獲資金流入配合。



＊華住上市至今累飆２２％，美團淨買入冠絕個股＊



同創上市新高的半新股而又與「黃金周」相關的亦有華住集團（０１１７９），今日盤中高

見３６４﹒８元，升幅達６％，半日揚５﹒７％，報３６３﹒６元。該股雖然半日錄１﹒１億元

成交，惟當中有近４４７０萬元在盤前成交，涉兩手共１３萬股，每股作價３４３﹒８０２至３

４３﹒８５元。

微信支付公布國慶首３日消費數據，景區及酒店行業微信支付交易額較「五一黃金周」增長

８３％及７１％，反映內地旅遊消費暴漲。華住集團上月２２日掛牌，上市前夕遭沽空機構狙擊

，惟股價沒受打擊，從未跌穿招股價２９７元。投資者若ＩＰＯ認購持貨貨至今，一手帳面進帳

２２％，賺３３３０元。華住美股上周五（２日）收報４４﹒０１美元，折合港元約３４１﹒０

９元。

同程藝龍（００７８０）及美團（０３６９０）均有從事到店、酒店及旅遊業務，兩股半日

分別揚２﹒４１％報１４﹒４４元，以及升１﹒２４％報２４４﹒８元。儘管美團升幅不大，惟

其是主板市場上，半日淨買入最多的股份，達１﹒１２億元，亦是唯一一隻錄逾億元淨買入的股

份。



＊影業股虎頭蛇尾，貓眼倒跌、ＩＭＡＸ中國錄淨賣出＊



雖然國慶當日票房在內地放寬上座率至７５％下報捷，票房突破７億元人民幣，成為國慶檔

期首日票房歷史次佳，惟影業相關股表現則相對虎頭蛇尾。ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ

（０１９７０）一度抽升逾４％，而阿里影業（０１０６０）及貓眼娛樂（０１８９６）亦曾走

高逾２％，但半日齊齊縮水，前兩者分別升不足１％，貓眼更要倒跌近１％半日收市。

話雖如此，貓眼娛樂為行業中錄最多資金淨主動買入，達３００萬元，阿里影業僅錄６７﹒

７萬元，而ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ更錄１５﹒４萬元淨賣出。

