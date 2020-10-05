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即市新聞

05/10/2020 10:35

《窩輪豪情－梁業豪》今早港股上升動力來自籃籌股買盤

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業
、工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為
中國恆大（０３３３３）、騰訊（００７００）與中國燃氣（００３８４），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選平安好醫生（０１８３３）、瑞聲科技（０２０１８）與工商銀行（０１３９８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、工業與金融業。此外，恆生
綜合大型股指數成份股中，超短線投機價值最高的股票現為中國恆大、騰訊與安踏體育
（０２０２０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選平安好醫生、網易（０９９９９）與瑞聲科技。
　　港股假後重開，恆指期貨裂口高開，好友曾一度攻抵２３９５６。正如筆者開市前於
Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內所預測，大市的上升動力主要來自藍籌股，國企股於高位有沽壓。１０月
份港股開局暫時算是不錯，但投資者應多看一會後，才假設淡友大戶已將發動攻勢的時間押後。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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