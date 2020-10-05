《談國論企－黎偉成》特朗普染疫續掌權擬攬炒

《談國論企》即使特朗普及其夫人於２０２０年１０月２日宣布確診新冠肺炎惡疫，需要延

醫治療，惟尚緊握權力而無暫時移交美國副總統，非顯病情淺薄，而是此人權力欲和暴性極之高

漲。我相信特朗普一旦在選情進一步轉壞甚至有失敗之時，會運用尚有的權力在美攬炒，更會攬

炒特別是中國為主的國際社會，疫情會加大擴散和惡化力度，環球政治經濟更差，作為「陪葬」

。世界於未來半載、一年舉步維艱也！



＊白宮或成疫區而美國可陷政治危患＊



新冠肺疫乃世紀惡疫，對全人類的健康、生命有異常重大的威脅和衝擊，但特朗普於

２０２０年２月份已知，卻反科學而不斷淡化疫惡之，就是要突顯其「與眾不同」的個人主義，

甚至於１０月２日確診仍然「霸」得很，居然要由海軍陸戰隊一號直升機由白宮飛往馬里蘭州的

軍方醫院治療，仍要在醫院繼續辦公，權力並無移交美國副總統彭斯，予人深憂美國甚至國際的

政治局面很可能不斷明顯惡化，重點有：

（一）特朗普即使染惡疫，需要醫治，也毫不猶豫的「死頂」，不肯權力暫時移交予副總統

代行，並不表示他熱愛工作，而是此人死也要爭取連任，不肯稍微放棄權力，和對別人的疑心甚

重。只要大權繼續在握，特朗普才可以繼續喜歡做甚麼就做甚麼，喜歡說甚麼就說甚麼，要是因

病而把權力暫時移交和由別人暫時代理職務，便無法繼續如往昔為所欲為。

令我感到不寒而慄的，是（二）以特朗普的無恥霸道性格，其攬權獨大，要攬炒的現眼事，

有（Ｉ）最重要的是在美國大選期間仍然可以憑其所掌的權力，任意莽為，特別是一旦所獲投票

大失敗，返魂無術，很可能不承認投票結果，不肯和平移交權力予當選的下一任總統，夾兵以自

重，因美國總統就是美國三軍總司令，所以在馬里蘭州的軍方醫院的軍方重地，可信的保護性會

遠高於白宮。但特朗普有沒有想過世界上是有兵變的事情，而此人一直看不起軍人，連好幾個月

前訪歐也因雨而不肯向陣亡美國軍人獻花，更在任內炒了好幾位美國國防部長，美國軍人會對特

朗普有好感嗎？會保護落選者卻一肯移交權力予新一任總統嗎？

同樣重要的是（ＩＩ）白宮可能成為嚴重疫區，因（ｉ）特朗普夫婦此番確診，傳染者是白

宮顧問希克斯Ｈｏｐｅ Ｈｉｃｋｓ，而希克斯是特朗普的親信，有不少事情都會經由希克斯傳

達，故希克斯肯定會接觸白宮許許多多主要官員，也就是白宮的團隊人已知有十多人中招的其中

主要原因，會不會陸續有人確診？機會頗大。

絕對不可稍一忽視的，更是（ｉｉ）白宮醫生康利Ｓｅａｎ Ｃｏｎｌｅｙ在１０月３日見

記者時，透露特朗普確診７２小時，以此推論特確珍之日應該是９月３０日，而特則於１０月２

日凌晨１時在Ｔｗｉｔｔｅｒ宣布中招，引發白宮不少官員的不滿，甚至有人表示要看新聞才知

到特朗普的最新動態，並批評白宮欠透明度及協調。此為白宮之危，美國之險！



＊特朗普更遷怒中國和肆意破壞國際社會＊



估計特朗普很有可能會運用其權力攬炒，特別是（三）在美國。特朗普在過去幾個月在被問

及會否接受一旦大選失敗的結果，都含糊其詞的不答，由是此人在２０２１年１月１３日換屆之

前，可能突然宣布美國已經進入「危急」狀態，並如有說會把前美國總統克林頓、希拉里夫婦以

及微軟創辦人蓋茨等拘禁，果如是，美國便會陷入一片大混亂。

不僅攬炒美國，特朗普更會（四）攬炒中國，此「因」（１）特朗普無心無力抗疫，使美國

的確診及死亡人數至今仍然在世界上很不幸成為Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆｉｒｓｔ，唯有諉過於中

國，由是（２）如今特朗普中招，即使是受到希克斯所染，「霸王」仍然可以不問根由的「遷怒

」於中國，可能對中國進行政治經濟、企業、人員的全面惡毒的攬炒，破壞中美關係，加上其在

國際社會上的退得就退的霸道行徑，對下一任美國總統、對中國、對全世界都肯定有長期和惡性

的後遺症，要多年始能夠重新回復到原有的正常國際社會秩序。

建議中國由現時至２０２１年都要更為嚴謹地留意、評估特朗普的精神狀態的最新和不斷的

變化，及預計其無恥、霸道行為，作好防備。特朗普氣勢敗退，很可能在美國和國際間政經暴炒

而攬住齊死的惡思劣行，宜早備減患也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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