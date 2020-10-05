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即市新聞

05/10/2020 09:41

《異動股》友邦（０１２９９）漲逾３％，獲大行高盛升目標價

　　《經濟通通訊社５日專訊》友邦保險（０１２９９）現價升３﹒３６％，報７８﹒４５元；
成交約８２８萬股，涉資６﹒６１億元。大行高盛發表研究報告，將友邦目標價由８３元升至８
５元，評級維持「買入」。
　　現時，恆生指數報２３７７０，升３１１點或升１﹒３３％，主板成交１２３﹒２０億元。
國企指數報９４４８，升５１點或升０﹒５５％。恆生科技指數報７１０１，升１３點或升０﹒
１９％。
　　即月期指新報２３７２４，升２９４點，低水４６點。即月國指期貨報９４４２，升６２點
，低水７點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　７８﹒４５元　　　升３﹒３６％
　　宏利金融（００９４５）　１１０﹒００元　　　升２﹒８０％
　　中國太平（００９６６）　　１１﹒８２元　　　升０﹒３４％
　　中國平安（０２３１８）　　８０﹒１５元　　　升０﹒８２％
　　中國財險（０２３２８）　　　５﹒３８元　　　跌０﹒１９％
　　保誠　　（０２３７８）　１１３﹒７０元　　　升０﹒６２％
　　中國太保（０２６０１）　　２１﹒９５元　　　升０﹒２３％
　　中國人壽（０２６２８）　　１７﹒４０元　　　升０﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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