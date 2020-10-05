《異動股》友邦（０１２９９）漲逾３％，獲大行高盛升目標價

《經濟通通訊社５日專訊》友邦保險（０１２９９）現價升３﹒３６％，報７８﹒４５元；

成交約８２８萬股，涉資６﹒６１億元。大行高盛發表研究報告，將友邦目標價由８３元升至８

５元，評級維持「買入」。

現時，恆生指數報２３７７０，升３１１點或升１﹒３３％，主板成交１２３﹒２０億元。

國企指數報９４４８，升５１點或升０﹒５５％。恆生科技指數報７１０１，升１３點或升０﹒

１９％。

即月期指新報２３７２４，升２９４點，低水４６點。即月國指期貨報９４４２，升６２點

，低水７點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ７８﹒４５元 升３﹒３６％

宏利金融（００９４５） １１０﹒００元 升２﹒８０％

中國太平（００９６６） １１﹒８２元 升０﹒３４％

中國平安（０２３１８） ８０﹒１５元 升０﹒８２％

中國財險（０２３２８） ５﹒３８元 跌０﹒１９％

保誠 （０２３７８） １１３﹒７０元 升０﹒６２％

中國太保（０２６０１） ２１﹒９５元 升０﹒２３％

中國人壽（０２６２８） １７﹒４０元 升０﹒３５％

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（ｕｌ）

