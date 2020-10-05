《外匯達仁－盧楚仁》特朗普極速康復，澳元及瑞郎短線受惠

《外匯達仁》大家正在擔心特朗普的病情會否惡化之際，有消息指特朗普已接近康復及短期

內可以出院，金融市場大感意外他可以這樣極速康復，令分析員還原基本步，將焦點重回基本因

素上面。



上星期三（３０日）特朗普和拜登的激辯之後，最新民調顯示，特朗普未能利用今次的辯論

扭轉劣勢，支持度仍然落後民主黨候選人拜登１０％，再加上特朗普神奇地極速康復。避險情緒

降溫下，估計美股本周有機會顯著回升，若美股回升的話，那麼美匯指數便有機會回落至

９３﹒５２７至９３﹒４６５的阻力區域。



在美匯短線受壓的情況下，非美貨幣自然有反彈空間，不過歐元和英鎊各自有隱憂，怕反彈

力度不足。估計在環球股市好轉情況下，澳元及瑞郎可因此短線受惠。澳元兌美元上方在

０﹒７２６７及０﹒７３４５均有阻力，不排除本周有機會挑戰上述阻力。另一隻沒有多大隱憂

的貨幣瑞郎，估計短期也會受惠。美元兌瑞士法郎在０﹒９１２１及０﹒９０４９亦有支持，相

信本周在美元受壓情況下，瑞郎將有力挑戰上述支持位。



美國時間１０月７日將會舉行美國副總統候選人辯論，很多人說副總統的辯論不值一看，但

我認為今次絕對值得一看，原因是上星期特朗普和拜登的辯論可以說是美國歷史上最糟糕的一次

，兩位老兄似吵架多過辯論，所以不妨可以看看今次副總統候選人能否把有關政綱辯論一翻，況

且兩位總統候選人年事已高，分分鐘某些原因未能完成任期由副總統頂上，所以我認為兩位副總

統候選人的辯論有機會令金融市場有所波動，所以大家切勿掉以輕心。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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