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即市新聞

05/10/2020 13:40

《異動股》體育用品股爆發，李寧飆６％破頂，安踏漲半成創逾月高

　　《經濟通通訊社５日專訊》消費品股造好，其中，體育用品股大爆發。李寧（０２３３１）
現價抽升６﹒６７％，報３８﹒４元，暫為日中高位，創歷史新高；成交約７６１萬股，涉資２
﹒８１億元。以現價計，暫連升３日，累計升幅１０﹒８２％。
　　至於另一龍頭安踏（０２０２０）亦跟升５﹒３１％，報８４﹒３５元，創８月底以來新高

　　兩股均獲資金淨主動買入，李寧獲３６００萬元，而安踏則較遜色，僅錄５７３萬元；主動
買沽比率亦是李寧較理想，達５７：４３，安踏只有５１：４９。
　　國家主席習近平上月底主持召開教育文化衞生體育領域專家代表座談會，強調要推動體育產
業高質量發展，不斷滿足體育消費需求。
　　高盛日前發布報告認為，指內地體育用品消費復甦，當中李寧定位最理想，可受惠於品牌勢
頭、庫存壓力減、定價較好及成本具效益等好處，而安踏則料可受惠於Ｆｉｌａ品牌強勁，帶動
公司下半年的銷售復甦。另外，高盛亦予滔博「買入」評級，相信可受惠Ｎｉｋｅ強勁的品牌勢
頭及Ｏ２Ｏ策略，

　　表列體育用品股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　（０２３３１）　　　３８﹒４０元　　　升６﹒６７％
　　安踏體育（０２０２０）　　　８４﹒３５元　　　升５﹒３１％
　　３６１度（０１３６１）　　　　１﹒０３元　　　升４﹒０４％
　　特步國際（０１３６８）　　　　２﹒３８元　　　升３﹒９３％
　　滔搏　　（０６１１０）　　　１１﹒０８元　　　升３﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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