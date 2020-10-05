《午市前瞻》市場對疫苗消息敏感度降，港股技術阻力２４１００點

《經濟通通訊社５日專訊》上周五（２日）美國總統特朗普確診新型肺炎，令美大選方向模

糊，美股三大指數均走軟。惟今早亞洲主要股市普遍向上，以及亞洲早段美股指數期貨造好，港

股裂口高開５８０點報２４０３９點，惟已是半日最高位。港股早段升幅一度收窄至２３６７４

點，但隨本地地產股、金融股及重磅科技股造好，加上本日人民幣持續走強，港股升幅再度擴大

且破十天線（約２３６４２點）。最終港股半日收報２３８０１，升３４２點或升１﹒４６％，

主板成交５４４﹒９５億元。國企指數報９４６３點，升６６點或升０﹒７１％。恆生科技指數

報７０８０點，跌６點或跌０﹒１０％。

Ａ股繼續休市。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升２﹒７４％，報５２５﹒５元；中國移動（００９

４１）升０﹒３％，報４９﹒６元；香港交易所（００３８８）升０﹒７２％，報３６４﹒４元

；建設銀行（００９３９）跌０﹒２％，報５﹒０１元。



＊銀行股續見資金流入，匯控彈半成＊



本地銀行股繼續見資金流入，匯豐控股（００００５）彈５﹒０３％，報３１﹒３元為半日

最佳表現藍籌；恆生銀行（０００１１）升０﹒３５％，報１１４﹒５元；中銀香港（０２３８

８）升０﹒７４％，報２０﹒５５元；渣打集團（０２８８８）升４﹒６４％，報３６﹒１元；

東亞銀行（０００２３）升３﹒５１％，報１４﹒７４元。

人民幣上升，加上美國１０年期國債收益率回升，保險股亦見炒作。獲高盛升目標價的友邦

保險（０１２９９）飆４﹒４８％，報７９﹒３元；中國人壽（０２６２８）升４﹒３８％，報

１８﹒１元；中國平安（０２３１８）升１﹒３８％，報８０﹒６元；中國太保（０２６０１）

升１﹒６％，報２２﹒２５元；新華保險（０１３３６）升２﹒２５％，報２９﹒５元。

內地國慶長假前４日接待國內旅客約４﹒２５億人次，消費股有炒作。農夫山泉（０９６３

３）升２﹒７１％，報３５﹒９５元；海底撈（０６８６２）炒高５﹒４７％，報５８﹒８元；

九毛九（０９９２２）升３﹒４％，報１８﹒８４元；安踏體育（０２０２０）升３﹒５％，報

８２﹒９元；華住集團（０１１７９）漲５﹒７％，報３６３﹒６元。



＊重磅科技股造好，阿里揚近２％＊



９月電商物流指數為１１０﹒４點，續創年初以來新高，電商股上揚。阿里巴巴（０９９８

８）升１﹒８９％，報２８０﹒８元；京東集團（０９６１８）升１﹒４３％，報２９８元；寶

尊電商（０９９９１）升３﹒７％，報８４元。

其他重磅科技股亦走高，阿里健康（００２４１）升１﹒６９％，報１９﹒２元；美團點評

（０３６９０）升１﹒２４％，報２４４﹒８元；小米集團（０１８１０）升０﹒９８％，報２

０﹒６５元。

澳門９月賭收按年瀉九成遜預期，賭股普遍走低，銀河娛樂（０００２７）跌０﹒６７％，

報５１﹒６元；金沙（０１９２８）升０﹒８４％，報３０﹒１元；永利澳門（０１１２８）跌

１﹒２９％，報１２﹒２元；澳博控股（００８８０）跌１﹒７５％，報８﹒９７元；新濠國際

發展（００２００）跌３﹒３９％，報１３﹒１元。

光伏板塊繼續「牛氣沖天」，福萊特玻璃（０６８６５）升８﹒７６％，報２２﹒３５元創

新高；信義光能（００９６８）升４﹒０７％，報１２﹒７８元且破頂；保利協鑫能源（０３８

００）升６﹒１５％，報０﹒３４５元；協鑫新能源（００４５１）升４﹒２％，報０﹒１２４

元。



＊麥嘉嘉：新世界優勢比同業多，料３６至４０元上落＊



上周美國總統特朗普及其夫人宣布確診新型肺炎之時，港股正值休市而倖免於難。特朗普最

快日內出院，有傳他迅速康復的關鍵在於英國研製的一種抗體複合藥劑，恆指今日成功延續升勢

，收復十天線。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，恆指技術上阻力位於

二十天線，即２４１００點附近。而過往即使多次有關藥物或新疫苗的消息傳出，但最終未能普

及，她認為市場對相關消息的敏感度已下降。

最近一輪跌市，相比今年３月環球股市大震，資金較傾向泊入美元，而非黃金。麥嘉嘉指，

黃金價格自３月以來已累積不少升幅，加上適逄美國總統大選，短期美元有追落後的情況出現，

惟受累聯儲局放水，該行認為美元中長期走勢仍會偏弱。

新世界（０００１７）及其同系新創建（００６５９）上周公布截至今年６月底止全年度業

績，期內撞正本港社會運動及疫情高峰期，純利均大插。麥嘉嘉對本地地產股的看法審慎，指仍

受制於香港大圍環境，料板塊將維持區間上落，新世界旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊」快將推出

， 商場業務反彈，其優勢比同業股份多，料３６元至４０元上落。

至於新創建業務穩定，惟缺乏增長引擎，年內出售資產所套現的金額預期投資於富通保險，

但集團業務仍屬整合階段，技術上阻力位於百天線，即６﹒６元。（ｎｓ、ｋｓ）

