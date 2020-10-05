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即市新聞

05/10/2020 15:42

《美元走勢－羅明立》美匯短線回落，後市料仍反覆

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６１　　　１０５﹒４９　　　１０５﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７３６　　　１﹒１７１８　　　１﹒１７２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５３　　　１﹒２９２２　　　１﹒２９３１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８７　　　０﹒９１６５　　　０﹒９１７５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國９月非農新增職位增加６６﹒１萬份，低於預期的８５萬份，不過失業率
回落至７﹒９％，錄得連續５個月回落。美國就業數據好壞參半，非農新增職位趨向放緩跡象，
加劇市場對美國新一輪紓困計劃的憧憬。本周美聯儲及歐洲央行將會公布９月份會議紀要，市場
關注兩大央行的政策取向。
　　美匯指數由９４﹒７５附近開始的調整在２０天線９３﹒５０見支持，美國總統特朗普確診
新冠肺炎的消息一度觸發避險情緒上升，目前其病情穩定，有助紓緩市場情緒，美匯指數短線回
落，料後市仍會反覆。
　
＊歐元需重上１﹒１８＊
　
　　歐元區９月份消費者物價指數為負０﹒３％，是連續兩個月出現負增長，而核心消費者物價
指數亦維持在０﹒２％的偏低水平。由於，歐元區通脹持續低迷，市場預期歐央行將會維持寬鬆
貨幣政策，甚至進一步推出寬鬆措施。另外，歐央行行長拉加德早前曾發言表示，歐元過強會壓
抑通脹，不利經濟增長，市場關注央行會否採取措施遏抑歐元走勢。
　　歐元短線回升但受阻於主要平均線，美總統大選前市況將繼續反覆，只宜低買，需重上
１﹒１８以改善技術走勢。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０５﹒６５　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒００
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６９５　　　１﹒１８３０　　　１﹒１６５５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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