《美元走勢－羅明立》美匯短線回落，後市料仍反覆

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒６１ １０５﹒４９ １０５﹒５８
歐元╱美元 １﹒１７３６ １﹒１７１８ １﹒１７２７
英鎊╱美元 １﹒２９５３ １﹒２９２２ １﹒２９３１
美元╱瑞郎 ０﹒９１８７ ０﹒９１６５ ０﹒９１７５
美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９６ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國９月非農新增職位增加６６﹒１萬份，低於預期的８５萬份，不過失業率
回落至７﹒９％，錄得連續５個月回落。美國就業數據好壞參半，非農新增職位趨向放緩跡象，
加劇市場對美國新一輪紓困計劃的憧憬。本周美聯儲及歐洲央行將會公布９月份會議紀要，市場
關注兩大央行的政策取向。
美匯指數由９４﹒７５附近開始的調整在２０天線９３﹒５０見支持，美國總統特朗普確診
新冠肺炎的消息一度觸發避險情緒上升，目前其病情穩定，有助紓緩市場情緒，美匯指數短線回
落，料後市仍會反覆。
＊歐元需重上１﹒１８＊
歐元區９月份消費者物價指數為負０﹒３％，是連續兩個月出現負增長，而核心消費者物價
指數亦維持在０﹒２％的偏低水平。由於，歐元區通脹持續低迷，市場預期歐央行將會維持寬鬆
貨幣政策，甚至進一步推出寬鬆措施。另外，歐央行行長拉加德早前曾發言表示，歐元過強會壓
抑通脹，不利經濟增長，市場關注央行會否採取措施遏抑歐元走勢。
歐元短線回升但受阻於主要平均線，美總統大選前市況將繼續反覆，只宜低買，需重上
１﹒１８以改善技術走勢。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 買入日圓 １０５﹒６５ １０４﹒５０ １０６﹒００
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６９５ １﹒１８３０ １﹒１６５５
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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