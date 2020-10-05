【虛擬銀行】月結單現陌生者姓名，Ｍｏｘ：功能恢復正常徹底調查

渣打銀行本周因系統出錯部分客戶資金「自動轉帳」至馬會戶口後，本地傳媒報道，渣打旗

下虛擬銀行Ｍｏｘ再出現資料洩露風險，有Ｍｏｘ客戶透露，打開月結單後發現其他未曾交易過

、並不認識的客戶姓名，懷疑個人資料洩露。

有渣打客戶反映，在月結單內出現最少３至４個不明姓名，Ｍｏｘ最新已關閉電子月結單功

能，用戶無法查閱。同時，也有不少網民在討論區反映，月結單出現不認識的人名、無法查閱月

結單、交易記錄不正確等問題。

Ｍｏｘ日前先後兩次就事件作出回應，先在周六（３日）下午暫停應用程式查閱月結單功能

，並強調事件與渣打銀行的系統無關。

直至周六深夜，Ｍｏｘ再發表聲明，指月結單檢視功能已在晚上９時２３分恢復正常，並已

就有關問題進行徹底調查，是次事故只與月結單顯示相關。客戶戶口結餘、交易動態、交易執行

及紀錄均不受影響。為防止類似事件再發生，已在後台流程中加強驗證月結單的準確性，並再次

就事件對客戶造成不便衷心致歉。

金管局發言人回應指，當局已經收到銀行通報，有客戶查詢月結單功能出現故障，部分交易

的收款人或發款人名字與真實紀錄不符。銀行正調查事件，並會向金管局提交報告。

《香港經濟日報》

