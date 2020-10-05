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05/10/2020 17:55

【ｉＢｏｎｄ】金管局：適度提高息率維持吸引力，料認購反應積極

　　《經濟通通訊社５日專訊》政府將於下月１６日發行通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），面額為
１萬元，發行年期為３年，息率不少於２厘。
　　金管局高級助理總裁劉應彬指，今次發行的ｉＢｏｎｄ，定息息率較以往發行的１厘有所提
高，加上發行額可彈性增加至１５０億元，主要由於目前市場環境，以及對前景估算等而作出的
優化及安排。過去發行ｉＢｏｎｄ時，正值環球息口上升，通脹亦有上升空間，因此定息息率未
需定得太高，但目前因應低通脹及低息環境，因此需要適度提高息率水平，以維持產品吸引力。
　　他又指，今次２厘定息息率水平，均有參照兩間安排行意見及市場情況，包括銀行的定存息
率水平，認為２厘屬合理水平。
　　他表示，由於每次發行時市場環境都有所不同，難以預測今次認購人數及反應，但今次
ｉＢｏｎｄ不設認購上限，發行額可增加最多５０％，有信心今次巿民認購反應積極。
　　局方相隔４年後再發行ｉＢｏｎｄ，劉應彬指，過去數年由於市場環境等情況都不利於發行
ｉＢｏｎｄ，銀行息口上升，一年多前香港銀行定存息率處於２﹒５厘左右水平，因此難以發行
ｉＢｏｎｄ，但他強調，在市場環境有利下，當局都會傾向持續發行ｉＢｏｎｄ。（ｓｋ）

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