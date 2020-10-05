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即市新聞

05/10/2020 19:24

《再戰明天》美國國務卿蓬佩奧訪問日本，鮑威爾在線發表演講

　　《經濟通通訊社５日專訊》明晚，美聯儲主席鮑威爾在線發表演講，美國公布８月
ＪＯＬＴＳ職位空缺。

＊美聯儲主席鮑威爾在線發表演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，美國國務卿蓬佩奧訪問日本。
　　本港時間明晚９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加歐洲穩定機制十周年慶祝活動的小組
討論會。
　　１１：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩發表在線演講。１０：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾受
邀於全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）在線年會發表演講。
　　明日，新西蘭央行宣布貨幣政策評估。１１：３０ａｍ，澳洲央行舉行議息會議。
８：００ｐｍ，ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃發表演講。

＊美國公布８月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊

　　明日（６日）內地股市假期休市。
　　在數據方面，明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布８月國際商品貿易，料貿赤由２４﹒５億加元
收窄至２１億加元。同時，美國公布８月貿易收支，料貿赤由６３６億美元擴闊至６６２億美元

　　１０：００ｐｍ，美國公布８月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由６６１﹒８萬下降至６５０萬。

＊ＭＩＮＤＴＥＬＬ　ＴＥＣＨ派業績＊

　　在本港，明日ＭＩＮＤＴＥＬＬ　ＴＥＣＨ（０８６１１）公布業績。（ｈｏ）

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