《再戰明天》美國國務卿蓬佩奧訪問日本，鮑威爾在線發表演講

《經濟通通訊社５日專訊》明晚，美聯儲主席鮑威爾在線發表演講，美國公布８月

ＪＯＬＴＳ職位空缺。



＊美聯儲主席鮑威爾在線發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，明日，美國國務卿蓬佩奧訪問日本。

本港時間明晚９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德參加歐洲穩定機制十周年慶祝活動的小組

討論會。

１１：３０ｐｍ，歐洲央行執委連恩發表在線演講。１０：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾受

邀於全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）在線年會發表演講。

明日，新西蘭央行宣布貨幣政策評估。１１：３０ａｍ，澳洲央行舉行議息會議。

８：００ｐｍ，ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃發表演講。



＊美國公布８月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊



明日（６日）內地股市假期休市。

在數據方面，明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布８月國際商品貿易，料貿赤由２４﹒５億加元

收窄至２１億加元。同時，美國公布８月貿易收支，料貿赤由６３６億美元擴闊至６６２億美元

。

１０：００ｐｍ，美國公布８月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由６６１﹒８萬下降至６５０萬。



＊ＭＩＮＤＴＥＬＬ ＴＥＣＨ派業績＊



在本港，明日ＭＩＮＤＴＥＬＬ ＴＥＣＨ（０８６１１）公布業績。（ｈｏ）

