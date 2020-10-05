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即市新聞

05/10/2020 18:31

港交所：優化開市前時段於１９日實施，產品首掛設１５％價格限制

　　《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）公布，優化開市前時段競價機制將於１０
月１９日起實施，優化後將開市前時段將不再涵蓋所有的證券，而只會涵蓋所有股本證券（包括
預託證券、投資公司、優先股及合訂證券）、基金（包括交易所買賣基金及房地產投資信託基金
）　，另亦會涵蓋槓桿及反向產品。為確保開市前時段與收市競價時段一致，於實施開市前時段
的優化時，收市競價時段亦會涵蓋槓桿及反向產品。
　　值得注意是，除較早前公佈的各項優化措施外，是次更設有產品首日掛牌開市前價格限制。
所有交易所買賣產品上市首日，於開市前時段的價格限制將為上下波幅１５％，上市日前有關產
品每單位的資產淨值將會作為開市前時段參考價而用作價格檢測。
　　港交所續指，為讓交易所參與者進一步熟習各項優化措施，將於本周六（１０日）安排半天
的實習環節。另外，該所亦將於１６日收市後提升ＯＴＰ－Ｃ交易主機軟件，並於１７日早上推
出前測試，以便核實內部系統經已準備妥當。
　　港交所表示，在成功完成推出前測試後，將於１７日下午２時或之前在專題網頁確認推出優
化開市前時段，一旦未能成功完成推出前測試，亦會於同日發表公告。與此同時，自１９日實施
優化計劃後，將設有為期兩星期的穩定期，期間若發生事故影響ＯＴＰ－Ｃ的正常運作，系統將
會轉回之前的版本。（ｙｗ）

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