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05/10/2020 17:53

【陳同佳案】管浩鳴：律師需幾天處理安排，台內政部稱無收到通知

　　《經濟通通訊社５日專訊》觸發港府修訂《逃犯條例》、一度引起香港與台灣政治風波的台
灣殺人案疑犯陳同佳，至今仍未赴台投案，近日聲稱希望月內赴台自首，並於今日安排律師與台
灣政府當局商討赴台自首。一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，台灣律師希望能給
他們幾天時間，去處理台灣殺人案疑犯陳同佳赴台的安排，並請記者向理律法律事務所的律師查
詢。
　　管浩鳴今日向傳媒表示，陳同佳的律師是「理律律師事務所」代表，但不清楚是哪一位律師
代表。他又指，得知有傳媒守候等待最新消息，但今天不會作任何公開回應，現時還在等台灣律
師的通知，有消息會向傳媒發放。

＊台內政部：無收到相關訊息＊

　　台灣內政部長徐國勇今早在立法院表示，自己只在媒體上看到陳同佳投案訊息，並指需按照
規定處理，尤其現在是疫情期間，又指自己並無收到相關訊息，而台灣刑事警察局及陸委會都有
單一窗口，又指香港官方沒有跟台方聯繫，只在媒體放話，對台方沒有意義，台方亦不能回答。
另外，警政署刑事局亦表示，截至目前，台港官方管道仍未有接觸。（ｈｙ）

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