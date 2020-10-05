《小傳日記》侵侵仍生猛，魚缸升勢返；二萬四復失，股災月難甩？

《小傳日記》侵侵確診新冠肺炎消息震撼中外孖屐，不過同之前英格蘭約翰遜唔同，侵侵中

咗招後仍然非常生猛，唔單止可以繼續處理公務，仲定期係Ｔｗｉｔｔｅｒ ｕｐｄａｔｅ自己

狀況，其中一段影片仲形容今次係「一次有趣經歷」。連白宮醫生就話侵侵情況持續改善，最快

可以當地時間星期一出院返白宮休息，而自從侵侵確診後，美股一度地震急挫，但其後跌幅收窄

，今朝道指期貨更加造好向上。香江魚缸長假後復市，高開５８０點重上２４０００關，開市已

重上１０日線（２３６４２點），可惜已經係全日高位所在，上方２０天線（現處２４１０２）

阻力大，加上兩萬四沽盤湧現，大市升幅收窄，４０００關得而復失，低見２３６７４。不過，

大市低位有買盤吸納，最終收報２３７６７，升３０８點或升逾１１巴仙，北水今日繼續休息，

缸邊友都唔太積極，全日成交額９２５﹒８１億銀。國貨佬９４４７，升５０點或升近１巴仙；

恆生科技指數報７０９２，微升４點。

Ａ股繼續放黃金周。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）跳起逾１巴仙，報３６６銀；ＡＩＡ

（０１２９９）走高近４巴仙，報７８﹒７銀；神州移動（００９４１）升一格，報４９﹒５銀

；建行（００９３９）軟近１巴仙，報４﹒９８銀。國壽（０２６２８）飆近半成，報

１８﹒１６銀；係全日表現最好藍戰士。



＊阿里多消息淨買入得戚，中芯被打擊華虹仲失色＊



科技指數跑輸大市，但ＡＴＭＸＪ都有１－２巴仙升幅。國慶「十一黃金周」頭三日，景區

和酒店行業微信支付交易額較「五一黃金周」分別增長逾八成同七成，ＱＱ（００７００）全日

表現硬淨，收市揚近３巴仙，報５２５銀。阿里巴巴（０９９８８）獲大和調高「他屐」至

３４８蚊，加上「孖屐」憧憬阿里雲扭虧為盈，而９月電商物流指數再創年初以嚟新高，阿里巴

巴高收逾２巴仙，報２８２銀，仲係淨買入最多嘅個股，達近４億元。美團（０３６９０）、小

米（０１８１０）、京東（０９６１８）分別走高逾１巴仙，報２４５﹒８銀、２０﹒８銀同埋

２９７﹒４銀。

中芯（００９８１）確認供應商受花旗國出口限制，即使多間外資行維持原本對中芯嘅評級

，算係無再睇淡，但中芯都難逃一跌，盤中一度急插近８巴仙至１６﹒７４銀，創逾４個月新低

，兼跌穿２５０天線（約１７﹒４６銀），收市仍挫近半成，報１７﹒２８銀，係２０１９年５

月中旬以嚟首次收穿２５０天線。華虹（０１３４７）受累捱沽，跌幅比中芯更大，滑逾６巴仙

，報２７﹒７５銀。ＡＳＭ太平洋（００５２２）就微升近２巴仙，報８０銀。



＊大象又發威小象好弱雞，內需股落鑊餐飲體品樂＊



國慶假期間，本港經濟活動有所復甦，部分本地銀行股見資金淨買入。大象（００００５）

係銀行股中淨買入最多嘅股份，達８０００萬元，盤中一度高見３１﹒９銀，重上２０天線（約

３０﹒９６５銀），收市報３１銀，升幅逾４巴仙。小象（０００１１）跟唔上，只係升到唔夠

１巴仙，報１１５銀。渣打（０２８８８）升幅顯著，抽高近半成，報３６﹒２銀。東亞

（０００２３）跟漲逾３巴仙，報１４﹒６８銀。

國慶首４日旅遊收入恢復去年同期近七成，內需股表現更為耀眼。海底撈（０６８６２）攀

高逾半成，報５８﹒７銀；九毛九（０９９２２）就揚近半成，報１９﹒１銀。百勝中國

（０９９８７）上市以來首度重返招股價，一度高見４１２﹒２銀，收市報４０９﹒４銀，升幅

近３巴仙。體育用品股亦大爆發，李寧（０２３３１）踢高近８巴仙，報３８﹒７５銀破頂。安

踏（０２０２０）跟升逾半成，報８４﹒３５銀，創逾一個月新高。



＊馬交拍烏蠅賭佬頭擰擰，資金再追捧光伏飛高高＊



馬交前兩日公布９月份博彩收入大跌９０％，差過預期。即使係往年吸金「十一」黃金周，

頭３日（即１０月１－３日）總訪澳旅客只有５﹒８３萬人次，按年大跌近八成八，濠賭佬自然

頭耷耷啦，銀娛（０００２７）撻低近１巴仙，報５１﹒６銀；金沙中國（０１９２８）潛水近

１巴仙，報２９﹒６銀；永利澳門（０１１２８）走低近２巴仙，報１２﹒１４銀；澳博

（００８８０）碌低近２巴仙，，報８﹒９５銀；美高梅（０２２８２）跪低逾２巴仙，報

９﹒４１銀；新濠國際（００２００）挫近３巴仙，報１３﹒１６銀。

今日光伏股同風電股又有資金追捧，唔少股份又創高，其中北水持重貨嘅福萊特

（０６８６５））跳高近一成八，報２４﹒１５銀；急漲嘅仲有信義系信義光能（００９６８）

同信義能源（０３８６８），齊齊抽高約６巴仙，分別報１３﹒０４銀及４﹒３銀；而信義玻璃

（００８６８）升唔夠１巴仙，報１５﹒６６銀。而一向落後於人嘅協鑫系，保利協鑫

（０３８００）飛起逾１２巴仙，報０﹒３６５銀；旗下協鑫新能源（００４５１）飛上近１６

巴仙，報０﹒１３８銀。龍源電力（００９１６）同國家能源集團簽訂投資協議，搞光伏項目及

相關產業的開發，龍源勁升逾５巴仙，報５﹒１銀。大唐新能源（０１７９８）起哄逾８巴仙，

報１﹒１５銀；陽光能源（００７５７）就炒高逾２１巴仙，報０﹒１６６銀。請請！



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