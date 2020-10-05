《「香」講積金－香敏華》美元地位仍穩，聯匯勿太過慮

《「香」講積金》新冠肺炎疫情的威脅沒完沒了，本地第三波疫情緩和之際，歐美國家卻有

爆發新一輪疫情的跡象。市場擔心美國政府和聯儲局毫無保留的寬鬆措施會令美元失去其作為全

球最主要貿易結算貨幣和外匯儲備貨幣的地位，若然如此港元將會與美元脫勾。我們認為這種擔

憂屬於杞人憂天。



＊美元強勢，回調非暴跌＊



美元自三月下旬以來明顯轉弱，美匯指數截至八月底跌幅達１０％，加劇了投資者對美元前

景的擔憂。但若回顧過往的美匯指數走勢，今年的跌勢雖然急速，但跌幅並非罕見。過去十年，

美元已有兩段時期（分別是２００７年和２０１０年）出現比今年三月以來更大的跌幅。值得留

意的是，美匯指數在三月下跌之前接近多年高位，今次的下跌應該視為從強勢回調，而非價值暴

跌。事實上，美元在九月份開始出現反彈。

另一個對美元地位的質疑源於美國政府債務不斷增加，特別是美國為應對新冠肺炎疫情，推

出了規模前所未見的財政刺激措施以支持經濟。美國財政部數據顯示，截至六月底，美國總債務

達到２０﹒５萬億美元，較三月底的１７﹒７萬億美元大增１６％。而美國國會預算局的數據則

指出，聯邦債務預計會於今年年底超過美國ＧＤＰ規模，為自第二次世界大戰（需要為戰時軍事

行動提供資金）以來首次。



＊美國政府債務不足憂＊



數字看起來十分驚人，但我們要指出的是，其他國家的國債相對ＧＤＰ比率較美國更高。下

面列出國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預計的國家國債相對ＧＤＰ的比率頭２０名。



國家國債相對ＧＤＰ比率（％）



日本 ２３７﹒５４１

委內瑞拉２１４﹒４４９

蘇丹 １７７﹒８６８

希臘 １７４﹒１５１

黎巴嫩 １５７﹒８０８

意大利 １３３﹒４２７

厄利垂亞１２７﹒３４３

佛得角 １２５﹒２９０

莫桑比克１２４﹒４６３

葡萄牙 １１９﹒４５８

巴巴多斯１１７﹒２７４

新加坡 １０９﹒３７３

美國 １０６﹒７０２

不丹 １０３﹒８４８

塞浦路斯１０１﹒０４３

巴林 １００﹒１８９

比利時 ９９﹒５６８

法國 ９９﹒１９６

西班牙 ９５﹒９６２

約旦 ９４﹒８３４



數據來源：國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）估計截至２０２０年底的數字



＊維持現時聯繫匯率為最大利益＊



我們認為在可見的將來，美元作為世界主要貨幣的地位難以被動搖，港元掛勾美元的香港聯

繫匯率制度亦沒有改變的必要。由於香港強積金投資者的資產主要以港元結算，投資者關注聯繫

匯率前景是可以理解的。長期貨幣穩定是維持香港經濟平穩發展的重要基石，而聯繫匯率目前仍

是最有利於香港長期貨幣穩定的匯率制度，我們認為香港政府改變聯繫匯率制度的機會頗十分低

。儘管坊間有不少關於港元改掛人民幣的討論，但人民幣離完全國際化和自由化尚有一段路要走

，條件並未成熟。短期而言，維持當前匯率制度（港元與美元掛勾）的益處仍是最大。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

