港股大幅高開後回穩，收升３０８點報２３７６７，成交９２６億元

《經濟通通訊社５日專訊》上周五（２日）美國總統特朗普確診新型肺炎，牽動美股三大指

數走軟。但今早亞洲市場普揚，帶動港股高開５８０點報２４０３９點全日高位。其後大市升幅

略收窄至２３８００點水平橫行。港股全日由本地地產股、金融股及重磅科技股帶動，全日最終

收報２３７６７點，升３０８點或升１﹒３２％，國企指數報９４４７點，升５０點或升

０﹒５４％；恆生科技指數報７０９２點，升４點或升０﹒０６％。主板成交９２５﹒８１億元

減少約５﹒８％。

Ａ股今日繼續休市。

重磅股方面，由匯控（００００５）領升４﹒０３％，報３１元；友邦（０１２９９）升

３﹒６９％，報７８﹒７元；騰訊（００７００）揚２﹒６４％，報５２５元；港交所

（００３８８）走上１﹒１６％，報３６６元；中移動（００９４１）揚升０﹒１％，報

４９﹒５元。



＊內地保險註冊產品規模超３９００億人幣，國壽升近５％＊



中國保險資產管理業協會指，首八月內地保險資管機構註冊產品規模超３９００億元人民幣，

帶動內險股揚升。國壽（０２６２８）走上４﹒７３％，報１８﹒１６元；新華保險

（０１３３６）升２﹒２５％，報２９﹒５元；中國財險（０２３２８）揚２﹒０４％，報

５﹒５元；中國太保（０２６０１）揚升０﹒９１％，報２２﹒１元；中國平安（０２３１８）

升０﹒７５％，報８０﹒１元。

內地國慶長假前４日接待國內旅客約４﹒２５億人次，內需消費股有炒作。周黑鴨

（０１４５８）升５﹒４５％，報８﹒５２元；安踏體育（０２０２０）走上５﹒３１％，報

８４﹒３５元；海底撈（０６８６２）升５﹒２９％，報５８﹒７元；中糧肉食（０１６１０）

升５﹒２２％，報２﹒８２元；九毛九（０９９２２）走上４﹒８３％，報１９﹒１元；慕容控

股（０１５７５）升４﹒１７％，報０﹒１５元；華住集團（０１１７９）揚４﹒０７％，報

３５８元。

本地銀行股續有資金流入，除了匯控外，其他銀行股亦揚升，渣打（０２８８８）升

４﹒９３％，報３６﹒２元；東亞（０００２３）升３﹒０９％，報１４﹒６８元；恆生銀行

（０００１１）微升０﹒７９％，報１１５元；中銀香港（０２３８８）走上０﹒９８％，報

２０﹒６元。



＊澳門９月賭收按年瀉九成，新濠領跌近３％＊



澳門９月賭收按年瀉九成遜預期，賭股普挫，新濠國際（００２００）領跌２﹒９５％，報

１３﹒１６元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒７８％，報１２﹒１４元；澳博（００８８０）

跌１﹒９７％，報８﹒９５元；美高梅（０２２８２）軟２﹒０８％，報９﹒４１元；銀娛

（０００２７）跌０﹒６７％，報５１﹒６元；金沙中國（０１９２８）跌０﹒８４％，報

２９﹒６元。

上海復旦（０１３８５）已獲上交所就其Ａ股發行申請出具受理通知書，該股今日領跑晶片

股升４﹒２７％，報１３﹒６８元；而中電華大（０００８５）揚２﹒５％，報０﹒８２元。而

其他晶片股則個別發展，包括中芯（００９８１）最新確認供應商受美國出口限制，今日走軟

４﹒６４％，報１７﹒２８元；而華虹半導體（０１３４７）挫６﹒０９％，報２７﹒７５元。

光伏股繼有炒作揚升，福萊特玻璃（０６８６５）飆升１７﹒５２％，報２４﹒１５元；信

義光能（００９６８）走上６﹒１９％，報１３﹒０４元；保利協鑫能源（０３８００）升

１２﹒３１％，報０﹒３６５元；協鑫新能源（００４５１）飆升１５﹒９７％，報０﹒１３８

元。（ｊｃ）

