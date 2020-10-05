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05/10/2020 10:55

《每周華語－黃溢華》平和的世界：荷池與花貓

　　《每周華語》上周六（３日）乃東西德合併統一的卅年紀念日，「合久必分、分久必合」有
其根源。前蘇聯加盟共和國於１９９２或之後獨立，其中東德與西德「統一」，重拾二戰之前的
「德國」，當然制度及地理已大不同。前蘇聯解體，並未真正為歐亞地區帶來持久平和之局。
　
　　上周中秋節及國慶，再有更為巨大的困難，大家都要有正能量及為平和的世界找尋出路、突
破。荷花池不只香江╱中國有，全球不少地區╱城市都有不同品種的荷花池。中國很多文學作品
內容都不乏以荷花主題，荷花池有很多生命、生物，和諧地一起生活。生死有時、生死必然，但
乃平和地出現，平衡地發生。花貓可黑白分明，黑白不見灰色地帶，平和共存。現實上，不少花
貓真的黑白分明，可惜「地球村」黑白不分的地緣事件停不了。上兩周亞美尼亞及阿塞拜疆兩國
又大打出手：片段見到兩國坦克近距離互相發炮，坦克給打中、起火！兩國因為很多歷史紛爭、
文化差異，早已是世仇，而久未能化解。宗教也好、文化也好都可以正面，也可以是負面的事情
。「９１１」之後，車臣的「叛軍」被視為恐佈份子！當然，俄人入侵車臣也因而引火自焚，損
失慘重。黑白不分的世局太多，有「大」有「小」。不幸全球化、科技化、資訊化及財技化都使
全球各地區更為容易出現爭端。平和的世界，或許只可在小小的荷花池中找到，而黑白花貓自得
其樂，那怕與蛙兒一起活在井底，也有生趣及可享平和的一刻。
　
　　一次大戰，二次大戰，自１９１４至１９４５年的卅年：遺下太多根本未及解決的國際問題
。聯合國今天運作見失衡，不少１９４５年之後成立的國際組織因為各大國各有自身的取捨而失
去功能。「地球村」承受不了７０億人口的活動及需求。大海的各類生命真的受到巨大的威脅。
事實上，目下全球地緣局勢又步入了危險不穩的階段，１９２０╱１９４０年的廿年：正是
２０１０╱２０３０的預告╱啟示嗎？即使大國可「任印」紙鈔，１９２９年的經濟下挫於
２００８╱２０１２年不見出現，但這不代表「任印」乃靈丹妙藥！筆者以為，２０２０╱２０
３０年發生巨大的金融波動機會急增之中，誰也不可獨善其身也。
　
　　英國面對前所未有的政經考驗。疫情、脫歐、經濟，失去國際事情的話語權等等，甚而國內
各大小的困局都使英國失去方口。英國二戰早期單打獨鬥，用盡全國力量資源，力敵德國空軍及
坦克╱兵力的突襲。而在亞洲╱遠東亦被日本擊沉不少大型戰艦。英國╱法國於二戰之後失去大
量殖民地：但殖民地獨立之後，產生不少地緣困局，今天仍存在，亦是不少區域性爭端的底因。
　
　　另方面，英國不只北非╱歐洲擊敗了老虎坦克、也有噴火戰機及蚊型戰機為國爭光，戰勝敵
軍。但付出大量軍費及生命╱資源，英國二戰失去太多，即使１９４５╱１９８５年由低谷回升
，但已不復當年之勇。國運乃大周期：有起、有跌，周期三百╱五百年不足為奇。而目下的英國
，皇室亦亂作一團。英女皇眼見世局╱英國百多年的興衰，二戰之後，英德法有不少合作，可惜
歷史長波使「融合」非一件易事。今時今日，英國走出了歐盟，但歐盟自身亦不穩定，歐元甚而
美元╱其他貨幣亦步入不穩定期。英國地標多的是，英國乃工業革命起源的主軸國，但時移勢易
，大英帝國急起直追，自身又面對「解體」的可能，英國「平和」之局日見遙遠。
　
　　平和世局不易展現及維持，不同國家及民族有自身的發展軌跡及歷史限制。荷花╱荷葉乃特
別結構的美妙生命！數學上荷花乃「分形」結構，而物堙上荷葉有「納米級」的本質。平和的荷
花池，包含了自然界的秘密：黑白貓的「雙色」亦源自「基因」的排序。那麼「平和」世局存在
嗎？如果存在，為甚麼人類五千年文明不見「平和」可持久顯現？值得我們再三認真探討了。
《資深市場人士　黃溢華》
　
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