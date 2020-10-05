  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2020 09:33

《股林淘金－林家亨》侵侵要出院，股市有迎喜

　　《股林淘金》確診入院的美國總統特朗普令美股納指１００指數下跌３２７點達２﹒８３％
，今早（５日）９時外電報道表示特朗普將要求出院，搬回白宮繼續履行職務，消息令今早
９：０５分的美股道指埸外期貨上升逾２００點，港股期指也跟升逾３５０點。
　　預計今日港股在騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）帶動下，恆指有近５００點
以上之升幅，現時外電在有關特朗普之康復消息存在不確定性，大市幅度增大，投機氣氛增加，
散戶不宜跟風入市，宜忍手為宜，靜待大市熾熱氣氛消散後才再部署。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態03/10/2020
【新冠肺炎】特朗普接受抗體藥治療　白宫指情况良好；拜登檢測呈陰性
國際動態02/10/2020
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診　道指期貨急跌
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】十年10月平均升近3%「股災月」只是傳統?
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】內需消費品板塊料有炒作　手機設備股個別吼入
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】港股九月挫逾千七點　十月冀22500尋支持
中國故事30/09/2020
《神州經脈》官方及財新PMI數據佳　長假前滬指微跌全月挫5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金