《股林淘金－林家亨》侵侵要出院，股市有迎喜

《股林淘金》確診入院的美國總統特朗普令美股納指１００指數下跌３２７點達２﹒８３％

，今早（５日）９時外電報道表示特朗普將要求出院，搬回白宮繼續履行職務，消息令今早

９：０５分的美股道指埸外期貨上升逾２００點，港股期指也跟升逾３５０點。

預計今日港股在騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）帶動下，恆指有近５００點

以上之升幅，現時外電在有關特朗普之康復消息存在不確定性，大市幅度增大，投機氣氛增加，

散戶不宜跟風入市，宜忍手為宜，靜待大市熾熱氣氛消散後才再部署。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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