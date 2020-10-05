  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2020 08:31

【特朗普確診】習近平向特朗普夫婦致慰問電，祝願兩人早日康復

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家主席習近平向確診新型肺炎的美國總統特朗普及其夫人致慰
問電，與夫人彭麗媛向特朗普夫婦表示慰問，祝願兩人早日康復。北韓領袖金正恩及俄羅斯總統
普京亦在較早時間向特朗普致慰問電。
　　中國駐美大使崔天凱亦在社交網站發文，向特朗普和梅拉尼婭送上最好的祝願，希望兩人早
日徹底康復。（ｅｙ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態03/10/2020
【新冠肺炎】特朗普接受抗體藥治療　白宫指情况良好；拜登檢測呈陰性
國際動態02/10/2020
【新冠肺炎】特朗普夫婦確診　道指期貨急跌
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】十年10月平均升近3%「股災月」只是傳統?
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】內需消費品板塊料有炒作　手機設備股個別吼入
財經熱話30/09/2020
【季結-持重待機】港股九月挫逾千七點　十月冀22500尋支持
中國故事30/09/2020
《神州經脈》官方及財新PMI數據佳　長假前滬指微跌全月挫5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>