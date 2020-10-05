【特朗普確診】習近平向特朗普夫婦致慰問電，祝願兩人早日康復

《經濟通通訊社５日專訊》國家主席習近平向確診新型肺炎的美國總統特朗普及其夫人致慰

問電，與夫人彭麗媛向特朗普夫婦表示慰問，祝願兩人早日康復。北韓領袖金正恩及俄羅斯總統

普京亦在較早時間向特朗普致慰問電。

中國駐美大使崔天凱亦在社交網站發文，向特朗普和梅拉尼婭送上最好的祝願，希望兩人早

日徹底康復。（ｅｙ）

