【特朗普確診】習近平向特朗普夫婦致慰問電，祝願兩人早日康復

《經濟通通訊社５日專訊》國家主席習近平向確診新型肺炎的美國總統特朗普及其夫人致慰
問電，與夫人彭麗媛向特朗普夫婦表示慰問，祝願兩人早日康復。北韓領袖金正恩及俄羅斯總統
普京亦在較早時間向特朗普致慰問電。
中國駐美大使崔天凱亦在社交網站發文，向特朗普和梅拉尼婭送上最好的祝願，希望兩人早
日徹底康復。（ｅｙ）
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