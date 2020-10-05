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05/10/2020 12:02

《融天納地－溫天納》１０月股市宜謹慎

　　《融天納地》因應９月底內房融資傳聞，內房板塊一度成為投資市場的焦點，從數據上，分
析Ａ＋Ｈ股１３３家主要上市房企的相關情況，截至今年中期報告數據，未達中央定下的三條紅
線指標的房企超過１００家，佔比高達７７％，其中三條全部踩中的房企數量佔比約３５％。這
意味著大部分房企將面臨一定的降負債壓力，而伴隨著房企融資降速，房地產周期也會面臨下行
壓力，房企之間的分化也將會愈加明顯，投資者在充滿驚奇的十月份更需要倍加警惕。
　
　　美國總統特朗普感染新冠肺炎，為１０月驚奇展開序幕，若從歷史上角度看美國總統大選，
「十月驚奇」現象屢見不鮮，是福是禍？目前難以分曉。大家一直談論的「十月驚奇」，中外研
究機構曾多次分析，主要是指在大選前一個月突然爆出的可能改變選民想法、影響選舉結果的突
發事件。在這些事件中，不乏偶然或參選方刻意安排好時間爆出的新聞，也存在完全出於突發的
爆炸性事件。
　
　　不少研究指出，「十月驚奇」往往包括參選另一方的負面新聞，故選民很容易受此影響而改
變投票意向。不過從歷史事件上去看，在「十月驚奇」中，遭受負面新聞衝擊，但最後依然勝選
成功的例子亦不在少數。「十月驚奇」現象在美國大選前夕出現並不令人感到意外。從結果而言
，大選結果綜合了諸多因素與「十月驚奇」的結合影響，若「十月驚奇」與其他因素的作用相反
，且影響程度增加，便會在短時間內帶來選舉結果的逆轉（如２０１６年）。今年美國大選兩黨
競爭已經日趨白熱化，且雙方均尚未出現壓倒性優勢。若出現「十月驚奇」，可能會令到今年的
選舉結果更加難以掌握。
　
　　「十月驚奇」會對市場造成何種影響？從歷史上幾次「十月驚奇」前後美國股市的表現來看
，事件發生後美股股價的變化並未呈現統一規律。然而，值得關注的是，歷次「十月驚奇」事件
對應的大選結束後，美股股價的變化則呈現出一定規律：若大選獲勝者為「十月驚奇」中的受益
方，則大選結束後美股一路上升；若大選獲勝者為「十月驚奇」中的受損方，則大選結束後美股
持續下跌。１０月股市充滿變素，而未來疫情如何影響投票方式和投票結果的合法性，均會影響
地緣政治風險，投資者不可不防。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
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