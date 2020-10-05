《匯市一周－徐惠芳》觀望各國數據及美國選情，外幣整固

《匯市一周》展望周一（５日），日本央行行長黑田東彥將發表講話，數據關注：歐元區８

月零售銷售年率及月率，以及美國９月ＩＳＭ非製造業指數等。本周有多個重要事項，關注周二

（６日）澳儲行利率會議、美聯儲主席鮑威爾發表講話，周三（７日）歐洲央行行長拉加德發表

講話、周四（８日）關注歐洲央行公布９月貨幣政策會議紀錄、油組ＯＰＥＣ公布２０２０年世

界石油展望、加拿大央行行長麥克勒姆發表講話，此外，周五（９日）留意加拿大９月失業率、

加拿大９月就業人數變化等。



＊美國總統確診＊



美國總統特朗普確診新冠病毒，令美元避險需求上升，反映市場避險情緒的ＶＩＸ恐慌指數

，上周五（２日）上升２﹒６９或１０％至２９﹒３９水平。有醫生認為，特朗普在康復期內可

以繼續履職，市場恐慌情緒有所降溫，各國觀望美國總統選情及各國經濟數據。



美國９月非農就業人數６６﹒１０萬，預期８７﹒５萬，失業率７﹒９％，預期８﹒２％，

薪資年率４﹒７％，預期４﹒８％，製造業就業人口變動６﹒６萬，預期３﹒５萬。



是次非農就業數據仍顯露美國經濟下行壓力，相比暫時裁員或休無薪假的人數，永久失業人

數正在增加。此外，失業時間更久的人在前幾個月也有所增加。美匯指數上周五收放９３﹒８０

，上方阻力９４﹒６５、下方支持９３﹒２０、９２﹒５５。



＊紐油趨勢向下＊



以沙地阿拉伯和俄羅斯為首的主要原油生產國ＯＰＥＣ，自８月份每日生產２２１１萬桶，

上升至９月每日生產２２８４萬桶。ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ數據顯示

，ＯＰＥＣ成員國的原油每日出貨量為１８２０萬桶，高於８月份的每日１７３５萬桶。



芝商所原油期貨市場數據顯示，原油期貨未平倉合約再度上升，上周四（１日）增加

１６﹒６手合約。原油期貨交易量同樣上升，連續３個交易日上升，目前約有１５﹒８８萬手合

約。



紐約期油上周一度創９月９日以來低點至每桶３６﹒８０，按日大跌逾３％。紐約期油上周

五收市在每桶３７﹒０２美元，趨勢往下，上方阻力３９﹒１５、４１﹒８５。



黃金上周五歐市，一度創近兩周新高至每盎司１９１７美元，在美國總統特朗普及夫人感染

新冠病毒後，黃金避險需求爆升，加上美國９月非農數據不及預期，就業市場不容樂觀。美國大

選選情的不確定性，加上歐洲疫情第二波爆發，均支持黃金走強。金價上周五收於每盎司

１８９８﹒１６美元，上方阻力１９２０、１９５０，下方支持１８７５、１８５０美元。



＊留意澳洲議息＊



周二澳洲聯儲利率會議，疫情導致經濟前景不明朗，市場料，央行貨幣政策立場將偏鴿。澳

聯儲副行長德貝爾早前表示，目前澳元稍強勁，外匯干預可以作為一種政策工具。利率期貨市場

顯示，澳聯儲可能在１１月將利率從現有的紀錄低位０﹒２５％改為０﹒１％。若澳聯儲減息，

澳元將受壓。技術上，澳元兌美元受制於２０和５０天均線約０﹒７２１５左右，若澳儲行減息

或下探一周低位０﹒７００６。若央行維持政策不變，並未提及減息，澳元有望挑戰半個月前的

高位約０﹒７３４０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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