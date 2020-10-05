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即市新聞

05/10/2020 15:53

《師傅教路－黃瑋傑》金界控股疫情後業務恢復良好，股價上望十元

　　《師傅教路》金界控股（０３９１８）公布截至２０２０年９月３０日止九個月的博彩經營
摘要，數據顯示集團業務從病毒影響中顯現良好復甦進程，重啟後期間（２０２０年８月１日至
９月３０日）的大多數營運指標都回復至第一季關閉前大約九成水平。其中，恢復程度最好的是
電子博彩機投入金額，於重啟後期間的平均每日營業額為５５３﹒６萬美元，甚至略高於第一季
關閉前的５５２﹒４萬美元，恢復程度達到百分一百。
　　至於大廳賭桌按押籌碼，則恢復至第一季關閉前９３％水平，重啟後期間的平均每日營業額
為３４９﹒９萬美元。唯一恢復進程較慢的是貴賓轉碼，重啟後期間的平均每日營業額為７６０
９萬美元，僅恢復至第一季關閉前７１％水平。
　　至於博彩業務各個分部的平均每日博彩淨收入，則進一步確認營業額復甦的情況。大廳賭桌
於重啟後期間的平均每日博彩淨收入為６５﹒３萬美元，已恢復至第一季關閉前８８％水平；電
子博彩機的平均每日博彩淨收入為３１﹒６萬美元，已恢復至第一季關閉前９４％水平；貴賓分
部的平均每日博彩淨收入為６９﹒９萬美元，已恢復至第一季關閉前９２％水平。綜合各分部的
平均每日博彩淨收入為１６６﹒８萬美元，已恢復至第一季關閉前９１％水平。

＊柬埔寨防治新冠肺炎全球第４佳＊

　　柬埔寨的國際旅客來源相當多元化，據當地旅遊部的資料，今年首七個月，柬埔寨錄得國際
旅客總數達１２０﹒３５１５萬人次，在前十大市場中，來自中國的旅客佔２３﹒５％，其後依
次是越南（１４﹒９％）、泰國（１４﹒３％）、美國（４﹒５％）、韓國（４﹒４％）、英國
（３﹒７％）、法國（３﹒５％）、日本（３﹒３％）、老撾（２﹒８％）和德國（２﹒２％）
。該十大市場的旅客佔總旅客人數７７﹒２％。另一方面，柬埔寨在防治新型冠狀病毒方面排名
世界最佳第４位，亦有助金界業務於重啟後期間迅速恢復，特別是大眾市場，該市場繼續受惠於
集團在金邊市的獨家經營地位，而該地的財富顯著增加，且具有龐大的外籍社區群體。集團注意
到在大眾市場賭廳的人流及新客戶數目不斷增加，尤其是特選大眾╱高限額博彩區。自７月重啟
賭場業務後，特選大眾分部已成為大眾市場收入增長的主要動力。建議買入價９元，目標１０元
，止蝕位８﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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