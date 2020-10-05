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即市新聞

05/10/2020 16:08

《金石為開－黃威》就業數據不佳美元回落，黃金壓力暫緩

　　《金石為開》美國９月非農增長和ＩＳＭ製造業指數均不及預期，上周美元於周初連續回吐
，隨後反彈乏力。由於美國總統特朗普新冠病毒測試呈陽性，風險情緒也受到一定影響。市場擔
憂大選的不確定性增加，美股走勢反覆。黃金趁美元回軟及股市波動震盪回升，一度升越
１９００美元，惟未能站穩，全周累計上升２％。
　
　　美國勞工部數據顯示，９月新增非農就業人口６６﹒１萬人，不及預期的８７﹒５萬，前值
亦從增加１４８﹒９萬下修到１３７﹒１萬。這是就業數據自５月復甦以來的最小數值，而且永
久性失業人數已達到３８０萬人，比８月份增加了３４﹒５萬人。雖然９月失業率降至７﹒９％
，較預期的８﹒２％為佳，但政府估計排除歸類錯誤後，９月份的失業率大約為８﹒３％。另外
，美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，因新訂單由逾１６年高位回落，９月製造業指數降至
５５﹒４，同樣遜於預期的５６﹒３。
　
　　９月份美國兩項重要經濟數據均表現遜色，表明經濟的反彈開始出現乏力跡象，這導致美元
高位回吐後持續疲軟。黃金受到提振，終於由低位反彈。隨後特朗普確診新冠肺炎的消息對股市
產生衝擊，大選的不確定性加劇，避險情緒隨之升溫，刺激金價繼續震盪上行。
　
　　短線黃金擺脫了極為弱勢的不利局面，壓力有所緩解。不過金價走勢尚未正式轉強，正面臨
保歷加通道中軌限制，日線ＲＳＩ也仍停留在５０之下。上周五（２日）收出的紡錘線是一個不
利信號，投資者不可掉以輕心。實際上，美元指數的跌幅也主要來自上周初的獲利回吐，並未在
數據公布後進一步下挫，而是陷入橫盤震盪。因歐洲單日確診病例數仍繼續增長，非美貨幣很難
維持強勢。黃金多頭需在本周初更進一步，否則空頭很可能重新控制局勢。
　
　　本周重要數據不多，主要關注美國９月ＩＳＭ非製造業指數及美聯儲會議紀要及美國選情變
化。《六福金融分析師　黃威》
　
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