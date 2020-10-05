《陶冬天下－陶冬》總統患病市場焦慮，英國脫歐限期臨近

《陶冬天下》Ｏｃｔｏｂｅｒ Ｓｕｒｐｒｉｓｅ （１０月驚奇）。全球風險資產在９月

的去風險浪潮中已經跌得灰頭土臉的，好不容易熬到９月底，在抄底聲中資產價格出現反彈。但

是美國宣布總統特朗普及第一夫人對新冠病毒測試呈陽性反應，市場大嘩，沽售盤再度湧出，

Ｓ＆Ｐ５００及Ｎａｓｄａｑ星期五（２日）同告失守（全周仍收漲）。上周多數時間，市場關

心災難救援法案和經濟復甦，關心歐洲疫情反彈和英國脫歐談判，特朗普消息一出，市場聚焦全

部轉移到了特朗普身上，轉移到總統大選的不確定性上。美元指數跌，黃金價格升。疫情反覆，

石油需求前景不明朗，布蘭特原油價格輾轉下挫。美國９月非農就業增加６６１Ｋ，遠低過市場

估計的８５５Ｋ，符合筆者的數據最佳表現期已過的判斷，不過這些都被特朗普新聞所淹沒。與

美股相比，美國國債表現相對平穩，除了消息一出時候資金搶入國債外，之後價格表現比較穩定

。



上周最大消息，莫過於特朗普被確診患有新冠肺炎。筆者祝願特朗普總統及其夫人安全康復

，疫情早日結束。迄今白宮沒有傳出將特朗普總統權力移交給副總統彭斯的通告，說明特朗普目

前尚能有效處理國事，但是被送至Ｗａｌｔｅｒ Ｒｅｅｄ軍事醫院本身說明他的情況不穩定，

有風險。在美國取消或推遲總統大選需要國會通過、總統簽署，非戰爭狀態下這種可能性不大。

總統在當選後去世，當選副總統成為總統，一系列程序有非常清晰的規定。選舉結束前如果總統

候選人去世或無法進行競選，則並無法律明文規定。如果特朗普無法進行競選，共和黨需要重新

推舉總統候選人，彭斯頂替上陣的機會頗大。



假定特朗普仍然繼續競選，選情會如何演變？特朗普患病，應該對拜登的選情有利。特朗普

最少兩周無法親臨競選集會現場，將他與不擅長大會演講的拜登拉到了同一起跑線上。反應最敏

捷的賭盤Ｓｍａｒｋｅｔ顯示，拜登的勝率由５５％升至６３％，特朗普則維持４３％的勝率。

筆者看來，需要多幾天才能看得清形勢，其核心觀察是特朗普屬於輕症還是重症，需不需要使用

呼吸機。如果需要使用呼吸機，他可能幾乎失去所有公共競選機會，不發揮他的口才優勢，不發

揮他的行政力量，這場選舉對他凶多吉少。如果他不需要依賴呼吸機，兩周後可能就重回選舉角

逐，則攜疫苗推出的勢頭，特朗普可能成為抗疫英雄。特朗普連任應該對股市比較有利。拜登上

台，有較高的機會對能源部門提高徵稅，推翻部分特朗普減稅政策，科技龍頭可能陷入反壟斷漩

渦。不僅要看總統選舉，還要看民主或共和黨有沒有能力同時拿下白宮和國會兩院。特朗普新冠

，為整個選情帶來巨大的不確定性，目前尚無法量化。近日石油價格試圖反映拜登當選可能帶來

的影響，不過誠如金融時報評論員Ｄｅｒｅｋ Ｂｒｏｗｅｒ指出，石油市場並沒有為拜登當選

的風險正確定價。



英國與歐盟的脫歐貿易談判進入了關鍵期，雙方代表計劃１０月１５－１６日在倫敦進行新

一輪談判。上一輪談判幾乎沒有取得實質性進展，但是近來領袖們的口風似乎有所放軟。德國總

理默克爾談到要正視英國需要自己的貿易空間，而英國首相約翰遜罕見地與歐盟主席通電話，討

論貿易關係，並指出雙方的分歧有所縮減。筆者看來從漁業邊境到政府補貼，英歐之間在眾多領

域仍存在巨大的分歧，靠貿易談判代表在月底前（歐洲談判代表所需時間以得到各國的議會批准

）達成協議幾乎是不可能的，其中一方或者兩方需要作出政治讓步。因此高層次的領袖間斡旋，

可能是年內英國軟脫歐的唯一途徑。英國脫歐談判進入密集討論階段，英國脫歐再次成為影響風

險資產價格的一個重要因素，英鎊匯率可能也因此變得更敏感。



本周重要的月度經濟數據不多，市場焦點：特朗普、特朗普、特朗普。相比之下，英國貿易

談判、美國副總統候選人辯論，都變得不那麼重要了。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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